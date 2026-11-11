Felrobbant egy elektromos kerékpár akkumulátora, percek alatt lángba borult egy családi ház – videó

Hatalmas robbanás után percek alatt lángba borult egy kétszintes lakóház az amerikai Oregon állambeli Troutdale-ben. A tüzet egy elektromos kerékpár meghibásodott akkumulátora okozta, a drámai pillanatokat pedig videóra vették – számolt be a KOIN helyi televízió értesülései alapján a New York Post.
A tűz csütörtök este ütött ki, és olyan gyorsan terjedt, hogy azonnal riasztani kellett a tűzoltókat.
Videóra vették az elektromos kerékpár akkumulátorának robbanását
A 15 éves Preston Williams nem sokkal korábban még elektromos kerékpárjával közlekedett, majd hazavitte a járművet. Elmondása szerint éppen megjavította a biciklit, az akkumulátort pedig leválasztva hagyta a nappaliban.
Nem sokkal később különös szagra lett figyelmes. Az akkumulátor előbb pattogó hangot adott, majd füstölni kezdett.
A fiú ekkor már videózta a történteket, amikor az akkumulátor váratlanul felrobbant a nappali közepén.
A robbanás után gyorsan elharapóztak a lángok. Preston hívta a segélyhívót, édesanyja pedig az emeletre rohant, hogy figyelmeztesse a többi lakót.
Az egyik szomszéd, Kelli Gasaway úgy írta le a robbanást,
mintha kézigránát robbant volna fel alattuk.
Elmondása szerint mire kijutottak a lakásból, a füst már teljesen elárasztotta az otthonukat.
Hat ember menekült ki a lángoló épületből
A több lakásból álló ház mind a hat lakójának sikerült időben kimenekülnie. A tűzben azonban elpusztult egy macska.
A 15 éves fiú később arról beszélt, mennyire hálás azért, hogy a robbanás idején mindenki ébren volt. Mint mondta, a katasztrófa akár akkor is bekövetkezhetett volna, amikor valamennyien aludtak.
A tűzoltóság megerősítette, hogy a pusztító tüzet az elektromos kerékpár hibás akkumulátorának robbanása okozta.