Megkérte a szerelme kezét, majd egy nappal később elhunyt a fiatal férfi

Egy 24 éves férfi rákban halt meg, mindössze egy nappal azután, hogy eljegyezte a szerelmét, akivel már évek óta egy párt alkottak. A fiatalember, Thomas Buik 2024 novemberében, három hónappal azután, hogy egy csomót vett észre a kulcscsontján, tudta meg, egy rendkívül ritka lágyrészszarkómában szenved, ami egy olyan rosszindulatú daganatcsoport, amely nem csontból, hanem például izomból, zsírszövetből, kötőszövetből, erek vagy idegek körüli szövetekből indul ki. Az orvosok ekkor azt mondták a férfinak, három hónapos kemoterápiás kezelésen kell átesnie, a rák azonban ezalatt továbbterjedt a tüdejére, a csontjaira, a hasnyálmirigyére, a gerincére és a fejére, majd egy PET-vizsgálatot - egy speciális képalkotó diagnosztikai eljárást -, követően már azt közölték vele, a betegség gyógyíthatatlan.

Eljegyezte a szerelmét, majd nem sokkal később bekövetkezett a tragédia / Fotó: Unsplash / Andre Jackson

Eljegyezte a szerelmét, majd nem sokkal később bekövetkezett a tragédia

Az apjával ott ültünk vele a szobában, és elkezdtem sírni, mire Tom azt mondta: "Minden rendben lesz, anya". Elképesztően erős maradt

- emlékezett vissza a férfi édesanyja, Kristen.

Thomas végül idén szeptember 25-én úgy döntött, az édesanyja közreműködésével megkéri a partnere, Lara Centofanti kezét, akivel akkor már hét éve voltak együtt.

Örökké viseled majd értem ezt a gyűrűt?

– tette fel a kérdést Kristen a fia nevében, aki akkortájt már oxigénre szorult, és amire a szerelme igennel felelt.

Tragikus módon Thomas alig egy nappal az eljegyzést követően életét vesztette.

Azt reméltem, egy kicsit több időnk lesz az ünneplésre jegyespárként

– mondta el a 23 éves Lara, hozzátéve, a vőlegénye minden körülmények közt igyekezett felvidítani a környezetét, és aki mindenben és mindenkiben képes volt meglátni a jót. Az édesanya ehhez annyit fűzött hozzá, a fia végtelenül romantikus személyként jellemezte magát.

Thomas Buiktól a szerettei október 8-án vettek végső búcsút - írja a People.