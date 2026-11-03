Nyoma veszett egy családnak az erdőben – hajnalig keresték őket

Hétfő este egy erdész értesítette a rendőrséget, miután egy négytagú család nem tért vissza a Temes megyei Ruszkatőn (Poieni) található erdészházhoz. Az eltűnt család két felnőtt tagja három- és ötéves körüli gyermekével indult útnak egy ATV-vel, személygépkocsijukat pedig az erdészház mellett hagyták.

Az eltűnt család tagjait hajnalban találták meg, miután az éjszakát sátorozással töltötték az erdőben

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A Temes megyei rendőrség tájékoztatása szerint a család nem adott meg elérhetőséget az erdésznek, így az eltűnésük bejelentését követően azonnal keresőakció indult. A kutatásban rendőrök, tűzoltók, erdészek és helyi lakosok is részt vettek – számolt be róla a Maszol.

Medvék és szakadékok nehezítették az eltűnt család keresését A hatóságok különösen aggódtak a két kisgyermek biztonságáért, mivel a környék veszélyes terepviszonyairól ismert. A térségben több szakadék található, és medvék is élnek az erdőben. A keresés idején a rendőrség egyik képviselője úgy nyilatkozott, hogy remélik, életben találják meg a család tagjait. A hatóságok attól tartottak, hogy a kirándulók balesetet szenvedhettek.

Hajnalban találták meg a négytagú családot

A keresőakció végül szerencsésen zárult. A Temes megyei katasztrófavédelem és a rendőrség tájékoztatása szerint kedden helyi idő szerint hajnali 2 óra körül megtalálták a szülőket és két gyermeküket.

Kiderült, hogy a család egy erdős területen vert sátrat, és ott tervezte tölteni az éjszakát. Mind a négyen épségben voltak, orvosi ellátásra nem volt szükségük a rendelkezésre álló információk szerint.