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eltűnt

Nyoma veszett egy családnak az erdőben – hajnalig keresték őket

33 perce
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Nagyszabású keresőakció indult hétfő este a romániai Temes megyében, miután egy házaspár két kisgyermekével együtt nem tért vissza egy erdei kirándulásról. Az eltűnt család felkutatásában rendőrök, tűzoltók, erdészek és helyiek is részt vettek.
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eltűntRomániasátorozáscsalád

Hétfő este egy erdész értesítette a rendőrséget, miután egy négytagú család nem tért vissza a Temes megyei Ruszkatőn (Poieni) található erdészházhoz. Az eltűnt család két felnőtt tagja három- és ötéves körüli gyermekével indult útnak egy ATV-vel, személygépkocsijukat pedig az erdészház mellett hagyták.

Az eltűnt család tagjait hajnalban találták meg, miután az éjszakát sátorozással töltötték az erdőben
Az eltűnt család tagjait hajnalban találták meg, miután az éjszakát sátorozással töltötték az erdőben
Fotó:  Unsplash / Illusztráció

A Temes megyei rendőrség tájékoztatása szerint a család nem adott meg elérhetőséget az erdésznek, így az eltűnésük bejelentését követően azonnal keresőakció indult. A kutatásban rendőrök, tűzoltók, erdészek és helyi lakosok is részt vettek – számolt be róla a Maszol.

Medvék és szakadékok nehezítették az eltűnt család keresését

A hatóságok különösen aggódtak a két kisgyermek biztonságáért, mivel a környék veszélyes terepviszonyairól ismert. A térségben több szakadék található, és medvék is élnek az erdőben.

A keresés idején a rendőrség egyik képviselője úgy nyilatkozott, hogy remélik, életben találják meg a család tagjait. A hatóságok attól tartottak, hogy a kirándulók balesetet szenvedhettek.

Hajnalban találták meg a négytagú családot

A keresőakció végül szerencsésen zárult. A Temes megyei katasztrófavédelem és a rendőrség tájékoztatása szerint kedden helyi idő szerint hajnali 2 óra körül megtalálták a szülőket és két gyermeküket.

Kiderült, hogy a család egy erdős területen vert sátrat, és ott tervezte tölteni az éjszakát. Mind a négyen épségben voltak, orvosi ellátásra nem volt szükségük a rendelkezésre álló információk szerint.

 

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