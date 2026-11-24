Kétségbeesett keresés kezdődött 2026. november 17-én az amerikai Arizona államban, miután a kétéves Vella Campillo egy szál pelenkában elkóborolt családi otthona udvaráról, ahol korábban a testvéreivel játszott. Az eltűnt kislány felkutatásába több tucat rendőr és önkéntes kapcsolódott be. A keresés órákon át tartott, közben leszállt az éjszaka, és a sivatagban 10 Celsius-fok környékére csökkent a hőmérséklet. A mindössze csak egy pelenkát viselő gyermeket ilyen körülmények között a súlyos kihűlés is fenyegette – írja a The Guardian.
Szerencsés fordulatot vett az eltűnt kislány utáni keresés
November 18-án, éjfél után negyed egy körül az egyik önkéntes kereső, Jay Stewart zseblámpával vizsgálta a bokrokat, amikor váratlanul megpillantotta a gyermeket.
A kislány otthonától több mint három kilométerre, egy bokor alatt húzódott meg. Fázott és reszketett a hidegtől, de mikor meglátta a férfit, odaszaladt hozzá, és a karjába ugrott.
A helyszínre érkező rendőr testkamerája is rögzítette, ahogy Vella olyan erősen kapaszkodott megmentőjébe, hogy alig akarta elengedni.
A gyermeket később kórházba szállították kivizsgálásra, majd visszatérhetett családjához. Stewartot később a helyi seriff hivatalosan is kitüntette, amiért részt vett a keresésben és megtalálta a kislányt. A férfi, aki maga is édesapa és nagypapa, szerényen fogadta az elismerést, és hangsúlyozta, hogy minden önkéntes ugyanazért küzdött: hogy Vella épségben hazatérhessen.