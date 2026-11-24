Kétségbeesett keresés kezdődött 2026. november 17-én az amerikai Arizona államban, miután a kétéves Vella Campillo egy szál pelenkában elkóborolt családi otthona udvaráról, ahol korábban a testvéreivel játszott. Az eltűnt kislány felkutatásába több tucat rendőr és önkéntes kapcsolódott be. A keresés órákon át tartott, közben leszállt az éjszaka, és a sivatagban 10 Celsius-fok környékére csökkent a hőmérséklet. A mindössze csak egy pelenkát viselő gyermeket ilyen körülmények között a súlyos kihűlés is fenyegette – írja a The Guardian.

Eltűnt kislány az arizonai sivatagban (illusztráció) Fotó: Lindsey Willard/Pexels

Szerencsés fordulatot vett az eltűnt kislány utáni keresés

November 18-án, éjfél után negyed egy körül az egyik önkéntes kereső, Jay Stewart zseblámpával vizsgálta a bokrokat, amikor váratlanul megpillantotta a gyermeket.

A kislány otthonától több mint három kilométerre, egy bokor alatt húzódott meg. Fázott és reszketett a hidegtől, de mikor meglátta a férfit, odaszaladt hozzá, és a karjába ugrott.

A helyszínre érkező rendőr testkamerája is rögzítette, ahogy Vella olyan erősen kapaszkodott megmentőjébe, hogy alig akarta elengedni.

ARIZONA GRANDFATHER HAILED AS HERO AFTER RESCUING MISSING 2-YEAR-OLD IN DESERT “Everybody out here last night was a hero. I just happen to be the person that found the little girl.” An Arizona grandfather is being celebrated after finding a missing 2-year-old girl who spent seven hours alone in the freezing desert wearing nothing but a diaper. More than 75 law enforcement officers, K-9 units, helicopters, drones, and volunteers searched for little Vella after she wandered away from home. Just after midnight, Jay Stewart discovered her hiding beneath a bush nearly two miles away. Stewart wrapped the frightened toddler in his jacket to keep her warm as she clung tightly to him. Miraculously, she was unharmed and reunited with her family. Honored by the sheriff's office for his heroism, Stewart credited the entire community for refusing to give up. “She may not be our child. But she could be.” https://t.co/KHhPjoJ2Zj — Real America's Voice (RAV) (@RealAmVoice) November 20, 2026

A gyermeket később kórházba szállították kivizsgálásra, majd visszatérhetett családjához. Stewartot később a helyi seriff hivatalosan is kitüntette, amiért részt vett a keresésben és megtalálta a kislányt. A férfi, aki maga is édesapa és nagypapa, szerényen fogadta az elismerést, és hangsúlyozta, hogy minden önkéntes ugyanazért küzdött: hogy Vella épségben hazatérhessen.