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Hat nap után találták meg az eltűnt tinédzsert a vadonban

19 perce
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Hat napon át kerestek egy 17 éves fiút Ausztráliában, miután egy kempingezés során nyoma veszett a sűrű bozótosban. Az eltűnt tinédzser felkutatására nagyszabású mentőakció indult, amelyben rendőrkutyák, búvárok és helikopterek is részt vettek.
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eltűntAusztráliatinédzser

Hat nap után élve találtak meg egy 17 éves, autizmussal élő fiút Ausztráliában, aki múlt pénteken tűnt el, miközben egy barátjával kempingezett a Melbourne-től mintegy 180 kilométerre keletre fekvő bozótos területen. A rendkívül hideg éjszakák miatt a hatóságok komolyan aggódtak az eltűnt tinédzser épségéért – írja a BBC.

Az eltűnt tinédzser hat napot töltött az ausztrál vadonban, mielőtt rátalálta
Az eltűnt tinédzser hat napot töltött az ausztrál vadonban, mielőtt rátaláltak
Fotó: Pexels / Illusztráció

Hat nap után találták meg az eltűnt tinédzsert

A keresés csütörtök reggel vezetett eredményre, amikor a mentőegységek élve megtalálták Williamet. A fiút csörlő segítségével emelték biztonságos helyre, majd egy fánkot és egy üveg vizet adtak neki. Ezt követően kórházba szállították kivizsgálásra.

Édesanyja, Elizabeth Barkley az újságíróknak elmondta, hogy fia mindössze néhány karcolással úszta meg a hatnapos megpróbáltatást.

Jól van, úgy tűnik, minden rendben, teljesen egészséges. Egy helyben maradt, és várta, hogy megmentsék. Kimondhatatlanul boldog vagyok, hogy életben van 

– fogalmazott. Az édesanya tréfásan hozzátette, hogy fia soha többé nem hagyhatja el a házat.

A rendőrök is meghatódtak a sikeres mentés után

A Victoria állambeli rendőrség közlése szerint a keresésben részt vevő rendőröket is meghatotta, hogy a fiút hat nap elteltével élve sikerült megtalálni.

Ilyesmi nem történik mindennap 

– mondta Jason Benbow, a rendőrség megbízott felügyelője. Hozzátette, hogy a hatóságok kíváncsian várják William beszámolóját arról, mi történt vele az eltűnése és a megtalálása közötti időszakban.

A fiú családja megkönnyebbülten fogadta a hírt, hogy William épségben hazatérhet.

 

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