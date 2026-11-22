A polgári rendőrség november 16-án razziát tartott a Nagy-São Paulo régióban található Santo André városában, hogy házkutatási és lefoglalási parancsokat hajtson végre Everton Yoshizumi Lima ellen. A vállalkozó ellen robbanószerkezettel elkövetett, minősített emberölési kísérlet gyanúja miatt folyik nyomozás.

Sokkoló emberölési kísérlet: bombával felszerelt konzolt küldött riválisának a férfi (Képünk illusztráció)

Fotó: unsplash.com

A férfit a rendőrség már november 14-én, reggel őrizetbe vette Santo André Parque das Nações negyedében. A Közbiztonsági Titkárság (SSP) tájékoztatása szerint a járőröknek gyanússá vált egy motorkerékpár, amelyről azt feltételezték, hogy lopott, így egy üzlethelyiségben felkutatták annak tulajdonosát.

Az adatai ellenőrzésekor derült ki, hogy a férfi ellen ideiglenes letartóztatási parancs van érvényben egy merényletben való feltételezett részvétele miatt.

Yoshizumi Limát a rendőrség előállította, és jelenleg is nyomozást folyik ellene.

Sokkoló emberölési kísérlet: bombával felszerelt konzolt küldött riválisának a férfi

A rendőrség közlése szerint a bűncselekmény 2026. október 23-án, 17:30 körül történt egy elektronikai szaküzletben. Egy futár érkezett a boltba, és leadott egy játékkonzolt, állítólag azért, hogy azon egy ügyfél által kért módosítást végezzenek el.

A hatóság szerint a készülék belsejében egy robbanószerkezet volt elrejtve, amelyet úgy időzítettek, hogy az átvétel után lépjen működésbe.

A bolt tulajdonosa a tartalmáról mit sem sejtve egy fiókba tette a konzolt, majd folytatta a munkát. Nem sokkal később a szerkezet felrobbant, hatalmas pusztítást okozva az üzletben.

A sokkoló merényletet a biztonsági kamerák rögzítették. Látható volt, amint a robbanás hatására még a mennyezet egy része is leszakadt. A jelentések szerint a tulajdonos könnyebb sérüléseket szenvedett, míg egy a helyszínen tartózkodó barátja égési sérülést szerzett lábán - írja a G1.