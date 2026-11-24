Hetvennégy korbácsütésre ítélték Parastoo Ahmadi iráni énekesnőt és a produkciós csapat nyolc tagját egy 2024 decemberében élőben közvetített koncert miatt – számolt be róla a Guardian bírósági dokumentumokra hivatkozva.

Parastoo Ahmadi iráni énekesnőt 74 korbácsütésre ítélték

Fotó: Wikipedia

A Kom tartományi büntetőbíróság a testi fenyítés mellett két évre megtiltotta az érintetteknek az ország elhagyását, valamint ugyanennyi időre eltiltotta őket a művészeti tevékenységtől.

A vádak között szerepelt a közerkölcs megsértése is, amelyet a hatóságok szerint erkölcstelennek minősített internetes tartalom előállításával és közzétételével követtek el. Az ítéletet a beszámoló megjelenésekor az iráni igazságügyi hírügynökség még nem hozta nyilvánosságra.

Hidzsáb nélkül lépett fel az iráni énekesnő

A 29 éves Parastoo Ahmadi 2024 decemberében hidzsáb nélkül adott elő egy iráni hazafias dalt. A koncertet az énekesnő YouTube-csatornáján élőben közvetítették, a felvétel pedig több millió megtekintést ért el.

A videó közzétételét követően Ahmadit és több zenészt rövid időre őrizetbe vették, majd szabadon engedték őket. Az iráni hatóságok később büntetőeljárást indítottak a felvétel nyilvánosságra hozatala miatt.

Emberi jogi szervezetek bírálták az ítéletet

Bahar Ghandehari, az amerikai székhelyű Iráni Emberi Jogi Központ érdekérvényesítési igazgatója szerint az énekesnőre kiszabott büntetés azt mutatja, hogy az iráni emberi jogi helyzet továbbra sem változott.

Moein Khazaeli emberi jogi ügyvéd szerint az ítéletnek nincs jogalapja, mivel az iráni büntetőjog önmagában nem tiltja a nők éneklését, zenei fellépését, illetve zenei alkotásaik közzétételét.

A jogász arra is felhívta a figyelmet, hogy számos emberi jogi szervezet a korbácsolást kínzásnak és embertelen bánásmódnak tekinti.