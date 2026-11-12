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épületomlás

Összeomlott egy épület Brooklynban: legalább ketten meghaltak, rengeteg a sérült

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Összesen 19-en sérültek meg - közülük ketten halálosan -, miután összeomlott egy háromemeletes épület Brooklynban. Az áldozatok közt hét gyermek is van, és többen továbbra is a romok alá rekedtek. Az épület összeomlásának okát jelenleg még vizsgálják.
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épületomlássérülttűzoltóhalálos áldozat

Legalább ketten meghaltak és többen megsérültek, miután összeomlott egy épület Brooklynban. A hatóságok legutóbbi közlése szerint a kutató-mentő művelet folyamatban van, és akár további áldozatok is lehetnek.

Összeomlott egy épület Brooklynban
Összeomlott egy épület Brooklynban / Fotó: Youtube / FOX 5 New York

Összeomlott egy épület Brooklynban

A tűzoltóság azt közölte, egy háromszintes épület omlott össze a Flatbush és a Bedford sugárút kereszteződésénél a Flatbush negyedben, majd a szomszédos ásatási területre dőlt, ahol ez idő alatt munkások tartózkodtak a helyszínen. Egy másik, a terület mellett álló háromszintes épület fala is leszakadt. 

Lillian Bonsignore, New York-i Tűzoltóság megbízottja szerint több ember a romok alatt rekedt, egyelőre nem tudni, pontosan mennyien. Ezután megerősítette, eddig legalább ketten életüket vesztették, további 17 ember megsérült, köztük négy kritikus állapotban van, 12 állapota stabil, egy tűzoltó pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.

Bonsignore továbbá elmondta, az áldozatok között hét gyermek is van, azt viszont nem részletezte, közülük valamelyik a halálos áldozatok egyike-e.

A hatóságok közlése szerint az összeomlás okát az Építési Hivatal és a rendvédelmi szervek továbbra is vizsgálják - írja az ABC News.

A napokban legalább 17 dolgozó életét vesztette, további 12 pedig megsérült egy nyugat-törökországi acélüzemben történt robbanásban. A tragédia Izmir közelében, Aliagában történt.

 

 

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