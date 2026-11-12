Összeomlott egy épület Brooklynban: legalább ketten meghaltak, rengeteg a sérült

Legalább ketten meghaltak és többen megsérültek, miután összeomlott egy épület Brooklynban. A hatóságok legutóbbi közlése szerint a kutató-mentő művelet folyamatban van, és akár további áldozatok is lehetnek.

Összeomlott egy épület Brooklynban / Fotó: Youtube / FOX 5 New York

Összeomlott egy épület Brooklynban

A tűzoltóság azt közölte, egy háromszintes épület omlott össze a Flatbush és a Bedford sugárút kereszteződésénél a Flatbush negyedben, majd a szomszédos ásatási területre dőlt, ahol ez idő alatt munkások tartózkodtak a helyszínen. Egy másik, a terület mellett álló háromszintes épület fala is leszakadt.

Lillian Bonsignore, New York-i Tűzoltóság megbízottja szerint több ember a romok alatt rekedt, egyelőre nem tudni, pontosan mennyien. Ezután megerősítette, eddig legalább ketten életüket vesztették, további 17 ember megsérült, köztük négy kritikus állapotban van, 12 állapota stabil, egy tűzoltó pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.

Bonsignore továbbá elmondta, az áldozatok között hét gyermek is van, azt viszont nem részletezte, közülük valamelyik a halálos áldozatok egyike-e.

A hatóságok közlése szerint az összeomlás okát az Építési Hivatal és a rendvédelmi szervek továbbra is vizsgálják - írja az ABC News.