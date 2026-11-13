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New York

Sok ember halt meg a New York-i épületomlásban – megrázó fotók a tragédiáról

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Nyolc ember életét követelte az a tragikus épületomlás, amely szerdán történt New York Brooklyn városrészében. A New York-i épületomlás helyszínére több mint 250 tűzoltó és mentő érkezett, akik veszélyes körülmények között kutattak a romok alatt rekedt túlélők után.
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New Yorkgalériaépületomlás

A háromemeletes épület a Flatbush sugárúton omlott össze, egy szomszédos építkezésen zajló földmunkák közelében. Az épület egy része teljesen megsemmisült, a szomszédos ház fala pedig megrongálódott, így annak belső helyiségei is láthatóvá váltak. A törmelékek között bútorok, ruhák és háztartási tárgyak hevertek.

First responders tend to a collapsed building in Brooklyn in New York on November 11, 2026. One person was killed and several others were injured Wednesday after a three-story building collapsed near a construction site in New York, city authorities said. US media reported that some people were pulled from the rubble, including a child carried out on a stretcher. (Photo by kena betancur / AFP), épületomlás
Háromszintes épület omlott össze Brooklynban
Fotó: KENA BETANCUR / New York házomlás, NewYorkházomlás, 2026.11.13.,

A mentőcsapatok több túlélőt is kimentettek, köztük egy várandós nőt is.

A tragédiában nyolcan meghaltak, 18-an megsérültek.

A mentési műveletet csütörtökön fejezték be, miután az utolsó áldozatot is megtalálták. A hatóságok tovább vizsgálják, mi vezetett a New York-i házomláshoz – írja a BBC.

A tragédia helyszínéről megrázó felvételek készültek, a képre kattintva galéria nyílik:

New York házomlás, NewYorkházomlás,
New York házomlás, NewYorkházomlás,
New York házomlás, NewYorkházomlás,
New York házomlás, NewYorkházomlás,
New York házomlás, NewYorkházomlás,
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New York házomlás, NewYorkházomlás,
Galéria: Megrázó képek a halálos New York-i házomlásról
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Háromszintes lakóépület vált romhalmazzá

Rendkívül veszélyes körülmények között keresték az épületomlás túlélőit

Zohran Mamdani, New York polgármestere csütörtök reggel az X közösségi oldalon közölte, hogy a mentőcsapatok rendkívül veszélyes körülmények között dolgoznak, és megrendülését fejezte ki a nyolc ember életét követelő tragédia miatt.

A mentőegységek csütörtök hajnalban markológépet is bevetettek a nagyobb törmelékdarabok eltávolítására. A túlélők felkutatását drónok és keresőkutyák is segítették.

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