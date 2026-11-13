Sok ember halt meg a New York-i épületomlásban – megrázó fotók a tragédiáról

A háromemeletes épület a Flatbush sugárúton omlott össze, egy szomszédos építkezésen zajló földmunkák közelében. Az épület egy része teljesen megsemmisült, a szomszédos ház fala pedig megrongálódott, így annak belső helyiségei is láthatóvá váltak. A törmelékek között bútorok, ruhák és háztartási tárgyak hevertek.

Háromszintes épület omlott össze Brooklynban

Fotó: KENA BETANCUR / New York házomlás, NewYorkházomlás, 2026.11.13.,

A mentőcsapatok több túlélőt is kimentettek, köztük egy várandós nőt is.

A tragédiában nyolcan meghaltak, 18-an megsérültek.

A mentési műveletet csütörtökön fejezték be, miután az utolsó áldozatot is megtalálták. A hatóságok tovább vizsgálják, mi vezetett a New York-i házomláshoz – írja a BBC.

A tragédia helyszínéről megrázó felvételek készültek, a képre kattintva galéria nyílik: