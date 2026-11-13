Sok ember halt meg a New York-i épületomlásban – megrázó fotók a tragédiáról

A háromemeletes épület a Flatbush sugárúton omlott össze, egy szomszédos építkezésen zajló földmunkák közelében. Az épület egy része teljesen megsemmisült, a szomszédos ház fala pedig megrongálódott, így annak belső helyiségei is láthatóvá váltak. A törmelékek között bútorok, ruhák és háztartási tárgyak hevertek.
A mentőcsapatok több túlélőt is kimentettek, köztük egy várandós nőt is.
A tragédiában nyolcan meghaltak, 18-an megsérültek.
A mentési műveletet csütörtökön fejezték be, miután az utolsó áldozatot is megtalálták. A hatóságok tovább vizsgálják, mi vezetett a New York-i házomláshoz – írja a BBC.
A tragédia helyszínéről megrázó felvételek készültek, a képre kattintva galéria nyílik:
Rendkívül veszélyes körülmények között keresték az épületomlás túlélőit
Zohran Mamdani, New York polgármestere csütörtök reggel az X közösségi oldalon közölte, hogy a mentőcsapatok rendkívül veszélyes körülmények között dolgoznak, és megrendülését fejezte ki a nyolc ember életét követelő tragédia miatt.
A mentőegységek csütörtök hajnalban markológépet is bevetettek a nagyobb törmelékdarabok eltávolítására. A túlélők felkutatását drónok és keresőkutyák is segítették.