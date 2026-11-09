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épülettűz

Lángokba borult egy toronyház Kínában, legalább 14 halálos áldozata van a tűznek

3 órája
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Tragikus tűzeset történt vasárnap egy észak-kínai nagyváros központjában. Az épülettűz legalább 14 ember életét követelte, és több tucat embert kellett kórházba szállítani.
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épülettűzhalálos áldozatKína

Legalább 14 ember meghalt egy vasárnapi épülettűzben az észak-kínai Sanhszi tartományban található Tajjüan városában – számolt be róla a Reuters.

A kínai épülettűz keletkezésének okát még vizsgálják a hatóságok. (261108) -- TAIYUAN, Nov. 8, 2026 (Xinhua) -- This photo taken on Nov. 8, 2026 shows rescuers working at the site of a high-rise building fire in Taiyuan, north China's Shanxi Province. A fire broke out in a high-rise building in Taiyuan, capital of north China's Shanxi Province, at about 5 p.m. Sunday, local authorities said. As of 6 p.m., firefighters were still at the scene working to put out the fire. (Xinhua) (Photo by Xinhua via AFP)
A kínai épülettűz keletkezésének okát még vizsgálják a hatóságok
Fotó: XINHUA / XINHUA

A hatóságok tájékoztatása szerint 25 embert továbbra is kórházban ápolnak, közülük kilencen súlyos sérüléseket szenvedtek.

Két óra alatt sikerült megfékezni az épülettüzet

A tűz vasárnap helyi idő szerint 16 óra 59 perckor ütött ki Tajjüan belvárosának egyik toronyházában. A lángokat mintegy két óra alatt sikerült eloltani.

A mentési munkálatok helyi idő szerint 20 óra 30 percre befejeződtek. A hatóságok közlése szerint összesen 38 embert szállítottak kórházba.

Vasárnap késő estig öt halálos áldozatot erősítettek meg, hétfőre azonban 14-re emelkedett az elhunytak száma.

Vizsgálják a tűz keletkezésének okát

A kínai hatóságok vizsgálatot indítottak annak megállapítására, hogy mi okozta a tüzet. A tragédia pontos körülményeiről egyelőre nem közöltek további részleteket.

 

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