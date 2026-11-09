Lángokba borult egy toronyház Kínában, legalább 14 halálos áldozata van a tűznek

Legalább 14 ember meghalt egy vasárnapi épülettűzben az észak-kínai Sanhszi tartományban található Tajjüan városában – számolt be róla a Reuters.
A hatóságok tájékoztatása szerint 25 embert továbbra is kórházban ápolnak, közülük kilencen súlyos sérüléseket szenvedtek.
Két óra alatt sikerült megfékezni az épülettüzet
A tűz vasárnap helyi idő szerint 16 óra 59 perckor ütött ki Tajjüan belvárosának egyik toronyházában. A lángokat mintegy két óra alatt sikerült eloltani.
A mentési munkálatok helyi idő szerint 20 óra 30 percre befejeződtek. A hatóságok közlése szerint összesen 38 embert szállítottak kórházba.
Vasárnap késő estig öt halálos áldozatot erősítettek meg, hétfőre azonban 14-re emelkedett az elhunytak száma.
Vizsgálják a tűz keletkezésének okát
A kínai hatóságok vizsgálatot indítottak annak megállapítására, hogy mi okozta a tüzet. A tragédia pontos körülményeiről egyelőre nem közöltek további részleteket.