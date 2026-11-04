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esküvő

Tízezer idegen jelent meg egy fiatal pár esküvőjén – megható, mi állt a háttérben

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Egy fiatal kínai férfi attól tartott, hogy kevesen vesznek részt élete egyik legfontosabb napján, ezért az interneten fordult segítségért. Az esküvő azonban váratlan fordulatot vett, miután a felhívása gyorsan elterjedt a közösségi médiában.
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esküvővőlegényKína

Több mint tízezer idegen érkezett egy esküvőre Kínában, miután a 24 éves vőlegény az interneten arra kérte az embereket, hogy vegyenek részt a nagy napon. A fiatal férfi attól tartott, hogy kevesen jelennek meg a vidéki helyszín miatt.

Az esküvő vendégei az ország különböző részeiről utaztak a helyszínre
Az esküvő vendégei az ország különböző részeiről utaztak a helyszínre
Fotó: Unsplash / Illusztráció

Hszü Cseng-hung (Xu Chenghong) a TikTok kínai megfelelőjén, a Douyin nevű platformon tett közzé felhívást, amelyben arra kérte az internetezőket, hogy segítsenek megtölteni az esküvői asztalokat. A férfinak mindössze egyetlen közeli hozzátartozója, a testvére maradt, ezért különösen fontos volt számára, hogy ne üres asztalok előtt ünnepeljen.

A felhívás gyorsan elterjedt az interneten, és a vártnál jóval nagyobb érdeklődést váltott ki. Az ország különböző részeiről több mint tízezren érkeztek a Jünnan tartományban található faluba, sokan több száz kilométert utaztak azért, hogy együtt ünnepeljenek az ifjú párral – számolt be róla a Daily Mail.

Ajándékokkal érkeztek az esküvőre vendégek

A vőlegény arra kérte az érkezőket, hogy ne hozzanak pénzajándékot, a vendégek azonban más módon segítették a fiatalokat. Fagyasztóládákat, elektromos fűtőberendezéseket és élelmiszereket ajándékoztak nekik, szakácsok vállalták az ünnepi lakoma elkészítését, a menyasszony sminkjét pedig ingyen készítették el. Egy internetes influenszer 9999 szál rózsával érkezett az ünnepségre.

A vőlegény nehéz körülmények között nőtt fel. Édesapja halála után nagymamája nevelte őt és testvérét, ám később őt is elveszítették. A fiatal férfi építkezéseken és gyárakban dolgozott, valamint ételárusítással foglalkozott, hogy eltartsa magát.

Munkájával 128 ezer jüant gyűjtött össze a hagyományos házassági ajándékra. A menyasszony édesapja azonban visszaadta neki a pénzt, mondván, hogy a fiatal párnak nagyobb szüksége lesz rá.

A hatalmas érdeklődés miatt a helyiek végül a település főterére helyezték át az ünnepséget. A Jünnan Televízió szerint a történet bebizonyította, hogy az idegenek is családdá válhatnak, az internet pedig képes valódi emberi kapcsolatokat teremteni.

 

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