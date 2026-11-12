ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor váratlan bejelentést tett: ma délután interjút ad a volt miniszterelnök

Rendkívüli

Szavazott az Európai Parlament: felfüggesztették Kulja András mentelmi jogát

Bombariadó

Bombariadó bénítja a forgalmat Calais-nál: a nemzetközi vonatközlekedést is érinti

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Bombariadó miatt akadozik a vasúti forgalom Calais-nál. A fenyegetés a nemzetközi vonatközlekedést is érinti, beleértve az Eurostartot.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bombariadóvonatközlekedésvasútállomás

Bombariadó van érvényben az észak-franciaországi Calais-Frethun vasútállomáson. A helyi hatóságok csütörtökön azt közölték, a fenyegetés a nemzetközi vonatközlekedést is érinti, köztük az Eurostartot.

A Eurostar passenger train speeds towards the Channel Tunnel, operated by the company Eurotunnel, in Coquelles, northern France, on April 2, 2026. (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)
Bombariadó miatt akadozhat az Eurostar közlekedése /  Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP 

Bombariadó miatt akadozhat az Eurostar közlekedése

Az Eurostar nemzetközi nagysebességű vasúttársaság azt közölte, a London és Párizs közötti vonataik egy részét érinti a tranzit.

A francia hatóságok kérésére a vonatok jelenleg nem haladhatnak át a Calais-Fréthun állomáson. Ez késéseket okoz egyes Londonba és Londonból induló járatokon

- jelentette be a vállalat egy közleményben, a Daily Mail beszámolója szerint.

Az elmúlt hetekben számos álbombariadó történt, többek közt európai járatokon, a minap pedig több száz brit iskola kaphatott fenyegető elektronikus levelet, amelyben egy állítólagos robbanószerkezetre utaltak. Hazánkban is több oktatási intézményben volt bombariadó: pár héttel ezelőtt például több mint hetven iskola neve szerepelt abban a fenyegető e-mailben, amely több médiaszolgáltatóhoz is eljutott.

 

Szóljon hozzá!