Bombariadó bénítja a forgalmat Calais-nál: a nemzetközi vonatközlekedést is érinti

Bombariadó van érvényben az észak-franciaországi Calais-Frethun vasútállomáson. A helyi hatóságok csütörtökön azt közölték, a fenyegetés a nemzetközi vonatközlekedést is érinti, köztük az Eurostartot.

Bombariadó miatt akadozhat az Eurostar közlekedése / Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Bombariadó miatt akadozhat az Eurostar közlekedése

Az Eurostar nemzetközi nagysebességű vasúttársaság azt közölte, a London és Párizs közötti vonataik egy részét érinti a tranzit.

A francia hatóságok kérésére a vonatok jelenleg nem haladhatnak át a Calais-Fréthun állomáson. Ez késéseket okoz egyes Londonba és Londonból induló járatokon

- jelentette be a vállalat egy közleményben, a Daily Mail beszámolója szerint.

França. Ameaça de bomba na estação de caminhos de ferro de Calais https://t.co/9XT1Ell4Iz — Observador (@observadorpt) November 12, 2026