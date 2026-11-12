Bombariadó bénítja a forgalmat Calais-nál: a nemzetközi vonatközlekedést is érinti

Bombariadó van érvényben az észak-franciaországi Calais-Frethun vasútállomáson. A helyi hatóságok csütörtökön azt közölték, a fenyegetés a nemzetközi vonatközlekedést is érinti, köztük az Eurostartot.
Bombariadó miatt akadozhat az Eurostar közlekedése
Az Eurostar nemzetközi nagysebességű vasúttársaság azt közölte, a London és Párizs közötti vonataik egy részét érinti a tranzit.
A francia hatóságok kérésére a vonatok jelenleg nem haladhatnak át a Calais-Fréthun állomáson. Ez késéseket okoz egyes Londonba és Londonból induló járatokon
- jelentette be a vállalat egy közleményben, a Daily Mail beszámolója szerint.
Az elmúlt hetekben számos álbombariadó történt, többek közt európai járatokon, a minap pedig több száz brit iskola kaphatott fenyegető elektronikus levelet, amelyben egy állítólagos robbanószerkezetre utaltak. Hazánkban is több oktatási intézményben volt bombariadó: pár héttel ezelőtt például több mint hetven iskola neve szerepelt abban a fenyegető e-mailben, amely több médiaszolgáltatóhoz is eljutott.