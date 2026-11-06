ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hajós István biztonsági szakértő a krakkói lövöldözésről: a rendőrök hősiesen helytálltak, de maradtak kérdések

Anglia

Két iskolát is lezártak Angliában, miután egy maszkos, fegyveres férfi jelent meg a környéken

2026. november 06. 13:45
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Rendőrök vonultak ki péntek reggel egy angliai iskola közelébe, miután verekedésről érkezett bejelentés. Az eset után több oktatási intézményben is biztonsági intézkedéseket vezettek be, miközben a hatóságok egy fegyveres férfi után kutatnak.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Anglialezárásiskolafegyver

Két iskolát is lezártak péntek reggel az angliai Gloucesterben, miután verekedés történt az egyik oktatási intézmény közelében. Az eset során egy fiú könnyebben megsérült, ezért kórházba szállították. A rendőrség nagy erőkkel keres egy fegyveres férfit, akit a helyszínen láttak, majd elmenekült – számolt be róla a BBC.

Fegyveres férfi miatt rendeltek el biztonsági intézkedéseket két gloucesteri iskolában
Fegyveres férfi miatt rendeltek el biztonsági intézkedéseket két gloucesteri iskolában
Fotó: Pexels

A rendőrséget péntek reggel, nem sokkal 8.50 után riasztották a város Tuffley nevű városrészébe, a St Peter's középiskola közelében található Chalford Roadra, miután verekedésről érkezett bejelentés.

Símaszkot viselt a fegyveres férfi

A beszámolók szerint a keresett férfi teljesen fekete ruházatot és az arcát eltakaró símaszkot viselt. A helyszínen egy hosszú, ívelt pengéjű fegyverrel látták, majd elmenekült. Egyes helyi beszámolók szerint macséta lehetett nála, ezt azonban a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.

Két iskolában rendeltek el lezárást

Az eset miatt a St Peter's középiskolában és a közeli Willow Primary Academy általános iskolában is elrendelték a lezárást. A diákok és a dolgozók az intézmények területén maradtak.

Egy közeli óvodában szintén biztonsági intézkedéseket vezettek be, ezeket azonban időközben feloldották.

A gloucestershire-i rendőrség közleménye szerint az iskolákat jelenleg nem fenyegeti közvetlen veszély, a tanulók pedig biztonságban vannak. A hatóságok arra kérték a szülőket, hogy egyelőre ne menjenek az intézményekhez.

A rendőrség közölte, hogy amint további információk állnak rendelkezésre, tájékoztatják a nyilvánosságot.

Az eset aggodalmat váltott ki a környéken élők körében. Több szülő a közösségi médiában számolt be arról, hogy gyermekei iskoláját lezárták, és attól tartanak, milyen hatással lehet rájuk a történtek miatti riadalom.

 

Szóljon hozzá!