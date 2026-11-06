Két iskolát is lezártak Angliában, miután egy maszkos, fegyveres férfi jelent meg a környéken

Két iskolát is lezártak péntek reggel az angliai Gloucesterben, miután verekedés történt az egyik oktatási intézmény közelében. Az eset során egy fiú könnyebben megsérült, ezért kórházba szállították. A rendőrség nagy erőkkel keres egy fegyveres férfit, akit a helyszínen láttak, majd elmenekült – számolt be róla a BBC.

Fegyveres férfi miatt rendeltek el biztonsági intézkedéseket két gloucesteri iskolában

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A rendőrséget péntek reggel, nem sokkal 8.50 után riasztották a város Tuffley nevű városrészébe, a St Peter's középiskola közelében található Chalford Roadra, miután verekedésről érkezett bejelentés.

Símaszkot viselt a fegyveres férfi

A beszámolók szerint a keresett férfi teljesen fekete ruházatot és az arcát eltakaró símaszkot viselt. A helyszínen egy hosszú, ívelt pengéjű fegyverrel látták, majd elmenekült. Egyes helyi beszámolók szerint macséta lehetett nála, ezt azonban a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.

Két iskolában rendeltek el lezárást Az eset miatt a St Peter's középiskolában és a közeli Willow Primary Academy általános iskolában is elrendelték a lezárást. A diákok és a dolgozók az intézmények területén maradtak. Egy közeli óvodában szintén biztonsági intézkedéseket vezettek be, ezeket azonban időközben feloldották. A gloucestershire-i rendőrség közleménye szerint az iskolákat jelenleg nem fenyegeti közvetlen veszély, a tanulók pedig biztonságban vannak. A hatóságok arra kérték a szülőket, hogy egyelőre ne menjenek az intézményekhez.

A rendőrség közölte, hogy amint további információk állnak rendelkezésre, tájékoztatják a nyilvánosságot.

Az eset aggodalmat váltott ki a környéken élők körében. Több szülő a közösségi médiában számolt be arról, hogy gyermekei iskoláját lezárták, és attól tartanak, milyen hatással lehet rájuk a történtek miatti riadalom.