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Bombaszakértőket is riasztottak a Fehér Házhoz – váratlanul lezárták az elnöki rezidenciát

2 órája
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Súlyos biztonsági incidens történt az Egyesült Államokban 2026. november 9-én. Értesüléseink szerint a Fehér Ház közelében egy autó biztonsági akadálynak ütközött, egy másik férfi pedig átugrott egy kordont, ami miatt rendőröket és bombaszakértőket is riasztottak a helyszínre. Az eset idején Donald Trump amerikai elnök a beszámolók szerint a Fehér Házban tartózkodott
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donald trumpwashingtonamerikai egyesült államokfehér házusa
  • Miért zárták le a Fehér Házat?
  • Mi történt a Fehér Ház közelében?
  • Hol tartózkodott Donald Trump az incidens során?

Rövid időre lezárták a Fehér Házat, miután két biztonsági incidens történt Washingtonban, az Amerikai Egyesült Államok (USA) fővárosában. Egy autó a közeli Lafayette Parknál biztonsági akadálynak ütközött, szinte ugyanakkor pedig egy másik ember átugrott egy kordont. Donald Trump amerikai elnök a történtek idején  – vélhetően – otthon tartózkodott – írja a Sky News.

Fehér Ház: két biztonsági incidens is történt, bombaszakértőket is riasztottak, WASHINGTON, D.C., UNITED STATES - NOVEMBER 9: Security measures are heightened around the White House following a vehicle crash near the northern end of Lafayette Park, across from the White House in Washington, D.C., United States, on November 9, 2026. Members of the Secret Service and National Guard respond to the incident as security is reinforced in the surrounding area. Mehmet Eser / Anadolu (Photo by Mehmet Eser / Anadolu via AFP)
Fehér Ház: két biztonsági incidens is történt, bombaszakértőket is riasztottak Fotó: MEHMET ESER / ANADOLU

Miért zárták le a Fehér Házat Washingtonban?

Az első eset nem sokkal helyi idő szerint délelőtt tíz óra előtt történt. A Secret Service rendőrei és a Nemzeti Gárda tagjai a helyszínre vonultak.

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A sofőr a hatóságok szerint ellenségesen viselkedett a rendőrökkel szemben, de hamar őrizetbe vették. A rendőrségi intézkedés részeként a washingtoni rendőrség bombaszakértői elővigyázatosságból átvizsgálták a járművet. Robbanószerkezetet nem találtak.

A hatóságok nem erősítették meg, hogy a sofőr szándékosan hajtott volna neki a biztonsági akadálynak.

Biztonsági incidensek az Egyesült Államok fővárosában

A másik személy a Lafayette Park északnyugati sarkánál lévő kordont ugrotta át. A Secret Service közlése szerint őt is gyorsan elfogták. Egyelőre nem tudni, összefüggött-e a két eset; mindkettőt vizsgálják. Az NBC értesülése szerint a Fehér Ház nyugati szárnyában dolgozó újságírókat arra utasították, hogy maradjanak a sajtóteremben.

A korlátozásokat még a délelőtt folyamán feloldották. A The Washington Sun újságírója, Martin Austermuhle által megosztott felvételen a Fehér Háztól északra álló, füstölő ezüstszínű autó látható, a közelben rendőrökkel és nemzeti gárdistákkal.

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