Bombaszakértőket is riasztottak a Fehér Házhoz – váratlanul lezárták az elnöki rezidenciát

A sofőr a hatóságok szerint ellenségesen viselkedett a rendőrökkel szemben, de hamar őrizetbe vették. A rendőrségi intézkedés részeként a washingtoni rendőrség bombaszakértői elővigyázatosságból átvizsgálták a járművet. Robbanószerkezetet nem találtak.

A hatóságok nem erősítették meg, hogy a sofőr szándékosan hajtott volna neki a biztonsági akadálynak.

Biztonsági incidensek az Egyesült Államok fővárosában

A másik személy a Lafayette Park északnyugati sarkánál lévő kordont ugrotta át. A Secret Service közlése szerint őt is gyorsan elfogták. Egyelőre nem tudni, összefüggött-e a két eset; mindkettőt vizsgálják. Az NBC értesülése szerint a Fehér Ház nyugati szárnyában dolgozó újságírókat arra utasították, hogy maradjanak a sajtóteremben.

A korlátozásokat még a délelőtt folyamán feloldották. A The Washington Sun újságírója, Martin Austermuhle által megosztott felvételen a Fehér Háztól északra álló, füstölő ezüstszínű autó látható, a közelben rendőrökkel és nemzeti gárdistákkal.

Unclear what happened but someone just drove into a sign on the north end of Lafayette Square Park and then fought with Secret Service and National Guard when they got out of their car. https://t.co/Mwcrk4klQn — Martin Austermuhle (@maustermuhle) November 9, 2026

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