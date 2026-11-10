Bombaszakértőket is riasztottak a Fehér Házhoz – váratlanul lezárták az elnöki rezidenciát

- Miért zárták le a Fehér Házat?
- Mi történt a Fehér Ház közelében?
- Hol tartózkodott Donald Trump az incidens során?
Rövid időre lezárták a Fehér Házat, miután két biztonsági incidens történt Washingtonban, az Amerikai Egyesült Államok (USA) fővárosában. Egy autó a közeli Lafayette Parknál biztonsági akadálynak ütközött, szinte ugyanakkor pedig egy másik ember átugrott egy kordont. Donald Trump amerikai elnök a történtek idején – vélhetően – otthon tartózkodott – írja a Sky News.
Miért zárták le a Fehér Házat Washingtonban?
Az első eset nem sokkal helyi idő szerint délelőtt tíz óra előtt történt. A Secret Service rendőrei és a Nemzeti Gárda tagjai a helyszínre vonultak.
A sofőr a hatóságok szerint ellenségesen viselkedett a rendőrökkel szemben, de hamar őrizetbe vették. A rendőrségi intézkedés részeként a washingtoni rendőrség bombaszakértői elővigyázatosságból átvizsgálták a járművet. Robbanószerkezetet nem találtak.
A hatóságok nem erősítették meg, hogy a sofőr szándékosan hajtott volna neki a biztonsági akadálynak.
Biztonsági incidensek az Egyesült Államok fővárosában
A másik személy a Lafayette Park északnyugati sarkánál lévő kordont ugrotta át. A Secret Service közlése szerint őt is gyorsan elfogták. Egyelőre nem tudni, összefüggött-e a két eset; mindkettőt vizsgálják. Az NBC értesülése szerint a Fehér Ház nyugati szárnyában dolgozó újságírókat arra utasították, hogy maradjanak a sajtóteremben.
A korlátozásokat még a délelőtt folyamán feloldották. A The Washington Sun újságírója, Martin Austermuhle által megosztott felvételen a Fehér Háztól északra álló, füstölő ezüstszínű autó látható, a közelben rendőrökkel és nemzeti gárdistákkal.
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