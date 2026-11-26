Egy kőolajtermékeket szállító tartálykocsi szenvedett súlyos balesetet szerda este Kairó közelében, majd felrobbant és hatalmas tüzet okozott. Az egyiptomi hatóságok szerint legalább 31 ember meghalt, további 21-en pedig megsérültek – adta hírül a BILD.

Pokoli tűz Kairó közelében: felrobbant egy tartálykocsi, 31-en meghaltak.

Fotó: Illusztráció/Pexels

Több tucat jármű vált a lángok martalékává

A tűz az Imbaba városrészhez tartozó Warraq kerületben, a 10-es alagút felett, a kairói körgyűrű közelében tört ki. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint 39 mentőautót riasztottak, a sérülteket pedig három közeli kórházba szállították.

Egypt – Giza : A catastrophic fire broke out on Cairo Ring Road in the Al Warraq district after a fuel tanker overturned and caught fire on November 25, 2026 مصر , الوراق , القاهره , الجيزه #Egypt #BreakingNews #Cairo #Giza #Alwarraq #مصر #الوراق #القاهره #الجيزه https://t.co/jjkDprGNQh — Nomad Damon (@Nomad6548) November 26, 2026

A mentősök arról számoltak be, hogy sok elszenesedett holttestet találtak.

A kőolajügyi minisztérium korábbi tájékoztatása szerint a magántulajdonban lévő tartálykocsi letért az útról, balesetet szenvedett, majd felrobbant. Az ügyészség előzetes becslése alapján 27 jármű, köztük személyautók és motorkerékpárok semmisültek meg a tűzben.

At least 30 people were killed and 15 others injured after a fuel truck overturned, sparking a massive fire in the Warraq area of Egypt’s Giza governorate, according to the Egyptian health ministry. https://t.co/Sj5ZY5zYn0 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 25, 2026

Vizsgálják, mit okozta a tragédiát

Khaled Abdelgaffár egészségügyi miniszter riadóállapotot rendelt el a környék kórházaiban, és személyesen is felkereste a helyszínt, valamint a sérültek ellátására kijelölt intézményeket.

Az ügyészség nyomozást indított a baleset és az azt követő tűz miatt.

A vizsgálat részeként szakembereket küldtek a helyszínre és a kórházakba, ahol a sérülteket is meghallgatják, miközben megvizsgálják az áldozatok holttesteit.