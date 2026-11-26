Egy kőolajtermékeket szállító tartálykocsi szenvedett súlyos balesetet szerda este Kairó közelében, majd felrobbant és hatalmas tüzet okozott. Az egyiptomi hatóságok szerint legalább 31 ember meghalt, további 21-en pedig megsérültek – adta hírül a BILD.
Több tucat jármű vált a lángok martalékává
A tűz az Imbaba városrészhez tartozó Warraq kerületben, a 10-es alagút felett, a kairói körgyűrű közelében tört ki. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint 39 mentőautót riasztottak, a sérülteket pedig három közeli kórházba szállították.
A mentősök arról számoltak be, hogy sok elszenesedett holttestet találtak.
A kőolajügyi minisztérium korábbi tájékoztatása szerint a magántulajdonban lévő tartálykocsi letért az útról, balesetet szenvedett, majd felrobbant. Az ügyészség előzetes becslése alapján 27 jármű, köztük személyautók és motorkerékpárok semmisültek meg a tűzben.
Vizsgálják, mit okozta a tragédiát
Khaled Abdelgaffár egészségügyi miniszter riadóállapotot rendelt el a környék kórházaiban, és személyesen is felkereste a helyszínt, valamint a sérültek ellátására kijelölt intézményeket.
Az ügyészség nyomozást indított a baleset és az azt követő tűz miatt.
A vizsgálat részeként szakembereket küldtek a helyszínre és a kórházakba, ahol a sérülteket is meghallgatják, miközben megvizsgálják az áldozatok holttesteit.