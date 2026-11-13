1,5 milliárd forintért kelt el Darth Vader legendás fénykardja

A fénykard 4,875 millió dollárért, vagyis több mint 1,5 milliárd forintért talált új tulajdonosra csütörtökön a Heritage Auctions Ultimate Star Wars Auction nevű árverésén.
Az aukciósház közlése szerint az összeg világrekordot jelent a Star Wars-univerzumhoz kapcsolódó gyűjtői tárgyak között.
Egyúttal ez lett a valaha elárverezett, filmvásznon használt Star Wars-kellékek közül a legdrágább is.
A fegyvert Darth Vader karaktere használta A Birodalom visszavág és A Jedi visszatér című filmekben. Különösen emlékezetessé teszi, hogy az 1980-as film felhővárosi párbajában is ezzel küzdött Luke Skywalker ellen. A jelenet a filmtörténet egyik legismertebb fordulatával zárult (spoiler, ha valaki esetleg még nem látta volna): Vader ekkor árulta el Luke-nak, hogy ő az apja.
Megdöntötte Luke Skywalker fénykardjának rekordját
Az új árverési csúcs felülmúlta a korábbi rekordot, amelyet Luke Skywalker fénykardja és a hozzá tartozó, levágott kezet ábrázoló filmes effektus kelléke állított fel. Ezek júliusban 3,75 millió dollárért keltek el – írja a CBS News.
Darth Vader fegyvere így visszaszerezte a rekordot a Star Wars-filmek kellékei között.
A csütörtöki aukción Vader fénykardján kívül további 27 Star Wars-fénykardot is kalapács alá vittek. Az árverésen az első kilenc epizódhoz, valamint más filmekhez és televíziós produkciókhoz kapcsolódó relikviák is szerepeltek.
Star Wars: Mark Hamill 5 titka, amit csak az igazi rajongók ismernek – galéria
Nemrég ünnepelte 75. születésnapját az Emmy-díjas amerikai színész, akinek neve örökre összeforrt Luke Skywalker karakterével. A legendás karaktert hat Star Wars moziban formálta meg 1977 és 2019 között Mark Hamill.