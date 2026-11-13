1,5 milliárd forintért kelt el Darth Vader legendás fénykardja

A fénykard 4,875 millió dollárért, vagyis több mint 1,5 milliárd forintért talált új tulajdonosra csütörtökön a Heritage Auctions Ultimate Star Wars Auction nevű árverésén.

Darth Vader ikonikus fénykardjáért csaknem 5 millió dollárt fizettek egy árverésen

Fotó: LUCASFILM / Archives du 7eme Art

Az aukciósház közlése szerint az összeg világrekordot jelent a Star Wars-univerzumhoz kapcsolódó gyűjtői tárgyak között.

Egyúttal ez lett a valaha elárverezett, filmvásznon használt Star Wars-kellékek közül a legdrágább is.

A fegyvert Darth Vader karaktere használta A Birodalom visszavág és A Jedi visszatér című filmekben. Különösen emlékezetessé teszi, hogy az 1980-as film felhővárosi párbajában is ezzel küzdött Luke Skywalker ellen. A jelenet a filmtörténet egyik legismertebb fordulatával zárult (spoiler, ha valaki esetleg még nem látta volna): Vader ekkor árulta el Luke-nak, hogy ő az apja.

A light saber used by Darth Vader in the "Star Wars" movies "The Empire Strikes Back" and "Return of the Jedi" sold Thursday for nearly $5 million in an auction. https://t.co/8EVEUXfucY — CBS News (@CBSNews) November 13, 2026

Megdöntötte Luke Skywalker fénykardjának rekordját

Az új árverési csúcs felülmúlta a korábbi rekordot, amelyet Luke Skywalker fénykardja és a hozzá tartozó, levágott kezet ábrázoló filmes effektus kelléke állított fel. Ezek júliusban 3,75 millió dollárért keltek el – írja a CBS News.

Darth Vader fegyvere így visszaszerezte a rekordot a Star Wars-filmek kellékei között.

Fotó: LUCAS FILM / WALT DISNEY / Collection ChristopheL via AFP

A csütörtöki aukción Vader fénykardján kívül további 27 Star Wars-fénykardot is kalapács alá vittek. Az árverésen az első kilenc epizódhoz, valamint más filmekhez és televíziós produkciókhoz kapcsolódó relikviák is szerepeltek.

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Nemrég ünnepelte 75. születésnapját az Emmy-díjas amerikai színész, akinek neve örökre összeforrt Luke Skywalker karakterével. A legendás karaktert hat Star Wars moziban formálta meg 1977 és 2019 között Mark Hamill.