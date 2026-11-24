A néhai Jorge Mario Bergoglio feljegyezte, hogy érsekként és pápaként is találkozott az ördöggel, és katolikus egyházfőként hosszabb lelki válságot élt át - hangoztatta Victor Emanuel Fernandez bíboros, Ferenc pápa kedden megjelent naplójának szerkesztője.

Ferenc pápa az ördöggel is találkozott – megrázó vallomások kerültek elő a naplójából - Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Ferenc pápa személyes naplója címmel a világ több mint kilencven országában egyszerre megjelent könyv több mint harminc év feljegyzéseit tartalmazza, 1992-től a pápa 2025-ben bekövetkezett halála előtti hónapokig.

A kiadást gondozó Victor Emanuel Fernandez, a Hittani Kongregáció prefektusa szerint Ferenc pápa "meglátta a pokol ajtaját, megérezte a pogány csábítást, amit a hatalom nehéz gyakorlása jelentett számára".

Kijelentette: Ferenc pápa azért nem tért vissza Argentínába, mivel úgy értesült, hogy a szélsőjobb "tervez valamit ellene".