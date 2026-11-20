Fiona körülbelül tíz nappal a halála előtt nyelte le a kötött sapkát, amely egy különös baleset következtében került a kifutójába. Az állatkert tájékoztatása szerint egy látogató a levegőbe dobta a ruhadarabot, amely beleakadt egy mennyezeti ventilátorba. A szerkezet ezután egy keskeny nyíláson keresztül a víziló kifutójába repítette a sapkát.

Fiona halála: magyar vízilóval is történt hasonló tragédia Fotó: JASON WHITMAN / NurPhoto

Fiona kezdetben nem mutatott aggasztó tüneteket, néhány nappal később azonban csökkent az étvágya. Gondozói megpróbálták rávenni az evésre, abban bízva, hogy az idegen tárgy természetes úton távozik a szervezetéből.

Az ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy a sapka már az állat vékonybelében haladt. A szakemberek szerint egy kifejlett vízilónál a műtéti beavatkozás nem jelentett járható megoldást. Az állatkert még egy lófarmról kölcsönzött vibrációs platformot is bevetett, hogy elősegítse a sapka tovább haladását. Fiona állapota azonban kritikussá vált, és az életét nem sikerült megmenteni.

A budapesti állatkertben is történt már hasonló tragédia

A Fővárosi Állat- és Növénykert Facebook-bejegyzésében részvétét fejezte ki a Cincinnati Állatkert munkatársainak és mindenkinek, aki ismerte és szerette Fionát. A budapesti intézményt különösen mélyen érintette az eset, hiszen a víziló Tücsök és Süsü ükunokája volt.

A budapesti állatkertben 1994. augusztus 6-án hasonló okból veszítették el Süsüt: az állat egy látogató által bedobott gumilabdát nyelt le.

A közlemény szerint az elmúlt időszakban más állatok kifutóiba is dobtak be tárgyakat. Tavaly az ázsiai vadkutyáknál és az oroszlánoknál is előfordult ilyen eset, de szerencsére ők nem nyelték le a bekerült tárgyakat.

Az állatkert arra figyelmeztetett, hogy a baj akár egyetlen pillanat alatt megtörténhet. Hiába ellenőrzik a gondozók naponta többször a kifutókat, és értesítik azonnal az állatorvosokat, ha problémát észlelnek, egy ilyen eset percek alatt végzetessé válhat.

Az intézmény hangsúlyozta, hogy az állatok takarmányozása és környezetük gazdagítása szigorú szakmai szempontok alapján, az egyéni szükségleteiket és jóllétüket figyelembe véve történik. Ezért arra kérik a látogatókat, hogy soha ne dobjanak be semmit az állatok kifutóiba – sem tárgyakat, sem növényeket, sem ételt.