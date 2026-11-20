Fiona körülbelül tíz nappal a halála előtt nyelte le a sapkát, amely egy rendkívül szokatlan baleset következtében került a kifutójába. Az állatkert tájékoztatása alapján egy látogató a levegőbe dobta a sapkát, amely beleakadt egy mennyezeti ventilátorba. A ventilátor ezután egy keskeny nyíláson keresztül a víziló kifutójába repítette.

Elpusztult Fiona, miután lenyelt egy sapkát. Fotó: JASON WHITMAN / NurPhoto

Fiona kezdetben nem mutatott aggasztó tüneteket, néhány nappal később azonban csökkent az étvágya. Gondozói megpróbálták rávenni az evésre, abban bízva, hogy az idegen tárgy természetes úton távozik a szervezetéből.

Az ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy a sapka már a vékonybelében haladt. A szakemberek szerint egy kifejlett vízilónál a műtéti beavatkozás nem jelentett járható megoldást.

Az állatkert még egy lófarmról kölcsönzött vibrációs platformot is bevetett, hogy elősegítse a sapka továbbhaladását.

Az állat állapota azonban végül kritikussá vált, és az életét nem sikerült megmenteni.

Meghalt Fiona, a világhírű víziló

Fiona 2017-ben, koraszülöttként jött világra. Mindössze 13 kilogrammot nyomott, ami rendkívül alacsony születési súlynak számított a fajánál. A túléléséért folytatott küzdelme világszerte ismertté tette.

A kilencéves víziló halála különösen megrázó, mivel az állatkert szerint fogságban a vízilovak akár 50 évig is élhetnek.

Cincinnati polgármestere, Aftab Pureval a kitartás és az öröm jelképének nevezte Fionát, akinek elvesztése az egész várost megrázta.