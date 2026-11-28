Gary Moshier korábban az amerikai védelmi minisztérium szerződéses partnereként korszerű fegyverek fejlesztésével foglalkozott, később azonban a földönkívüli élet és a rejtélyes égi jelenségek kutatása felé fordult. Több mint egy évtizeden át vizsgálta az UFO-észleléseket, a gabonaköröket és az állítólagos földönkívüli emberrablásokról szóló beszámolókat. Szerinte az egymástól látszólag független esetek mögött tudatosan megtervezett akciók állhatnak – derül ki a Daily Star által is ismertetett nyilatkozatból.

Szándékosan provokálhatják a földönkívüliek az amerikai haditengerészetet- Fotó: Pexels

Szándékosan provokálhatják a földönkívüliek az amerikai haditengerészetet

Moshier szerint a földönkívüliek nem véletlenül mutatkoznak az amerikai haditengerészet pilótái előtt. Úgy véli, hogy az észlelések egy részével az emberiség számára akarnak üzenetet közvetíteni, és megmutatni, hogy technológiailag messze előttünk járnak.

Elméletének egyik alapja a világ egyik legismertebb UFO-észlelése, a 2004 novemberében történt úgynevezett Tic Tac-incidens.

Az USS Nimitz repülőgép-hordozó kötelékének pilótái Kalifornia partjainál gyakorlatoztak, amikor különös repülő objektumokat észleltek. David Fravor pilóta beszámolója szerint egy fehér, kapszula alakú, látható szárnyak nélküli tárggyal találkozott, amely rendkívüli sebességgel tűnt el.

Az amerikai védelmi minisztérium 2020-ban hivatalosan is nyilvánosságra hozta az esethez kapcsolódó felvételt.

A Földön telepedhetnek le az idegenek?

Moshier ennél is tovább ment. Szerinte a földönkívüliek hosszú távú célja az lehet, hogy saját fajukkal népesítsék be a Földet. Ezzel magyarázza azt is, hogy az állítólagos találkozások során az idegenek miért figyelmeztethetik az embereket a környezet pusztításának következményeire.

A kutató példaként említette az 1994-ben, Zimbabwéban történt rejtélyes esetet, amikor 62 iskolás számolt be különös, ezüstszínű objektumok megjelenéséről. Többen azt állították, hogy emberszerű lényeket is láttak, amelyek gondolati úton próbáltak kommunikálni velük.

Moshier úgy gondolja, hogy az idegenek azért lehetnek érdekeltek bolygónk megóvásában, mert a jövőben maguk is itt akarnak élni.