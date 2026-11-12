Riasztó jelekre bukkantak a tudósok: újabb hatalmas földrengés veszélye merült fel

Aggasztó felfedezést tettek a japán Tohoku Egyetem kutatói: ismét egymáshoz rögzültek azok a kőzetlemezek, amelyek elmozdulása 2011. március 11-én 9,0-es magnitúdójú földrengést és pusztító cunamit okozott Japánban – számolt be a Daily Mail.

Hatalmas a földrengés veszélye Japánban. Fotó: DANIEL DE CARTERET / AFP

A katasztrófában mintegy 20 ezren haltak meg vagy tűntek el. A szökőár a fukusimai atomerőművet is elárasztotta, három reaktorban zónaolvadást idézve elő.

Újabb hatalmas földrengés veszélyére figyelmeztetnek a kutatók

A Japán-árok térségében a Csendes-óceáni-lemez az Ohotszki-lemez alá bukik. Amikor a két kőzetlemez a súrlódás miatt egymáshoz tapad, mozgásuk akadályozottá válik, és fokozatosan feszültség halmozódik fel.

Ennek hirtelen felszabadulása rendkívül erős földrengést és cunamit okozhat.

Fumiaki Tomita kutatócsoportja a 2011-es katasztrófát követő 14 évben nagy pontosságú műszerekkel vizsgálta a tengerfenék és a szárazföld elmozdulását.

Az eredmények szerint a földrengés után fennmaradó lassú lemezmozgás 2021-re nagyrészt megszűnt, ami arra utal, hogy a törésvonal ismét rögzült, és újra gyűjti a feszültséget.

A korábban vártnál hamarabb is bekövetkezhet a katasztrófa

A korábbi cunamik által hátrahagyott homokrétegek vizsgálata alapján a térségben a hasonló erejű földrengések jellemzően 500–900 évente következtek be.

A 2011-es katasztrófát megelőző utolsó hasonló eseményt 869-re teszik.

A Science folyóiratban megjelent tanulmány szerzői azonban figyelmeztetnek: a törésvonal ismételt rögzülése arra utal, hogy egy újabb nagy földrengés akár a több évszázados átlagos visszatérési időnél korábban is bekövetkezhet.

Példaként a 2025 júliusában, Kamcsatkánál történt 8,8-as erősségű földrengést említik, amely mindössze 73 évvel egy korábbi, 9,0-es magnitúdójú rengés után következett be ugyanabban a szubdukciós övezetben.

Egy újabb, 2011-hez hasonló japán földrengés ismét olyan cunamit indíthatna el, amely a Csendes-óceánon áthaladva az Egyesült Államok nyugati partvidékét is elérhetné.

A 2011-es szökőár Kaliforniában is súlyos károkat okozott. Crescent City kikötőjében 16 hajó elsüllyedt, és egy ember életét vesztette.

A kutatás ugyanakkor nem határozza meg, hogy mikor következhet be a következő nagy földrengés.