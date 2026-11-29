Szövetségi tisztviselők közlése szerint szombaton egy 5-ös erősségű földrengés és egy sor erős utórengés rázta meg Dél-Kaliforniát.

5-ös erősségű földrengés rázta meg Los Angeles környékét. (Képünk illusztráció) Fotó: Getty Images

Földrengés közben próbált landolni egy utasszállító repülőgép

Az Egyesült Államok Földtani Intézete (USGS) szerint a főrengés és az utórengések helyi idő szerint reggel 9:30 körül sújtották Manhattan Beach környékét, amely egy tengerparti város Los Angeles megye délnyugati részén - közölte a NBC.

Állami tisztviselők elmondták, hogy több mint 40 utórengés érte a térséget. Az USGS adatai alapján a szombati földmozgást két 4-esnél erősebb, valamint nyolc 3-asnál erősebb utórengés követte. Manhattan Beach városa a közösségi médiában közzétett bejegyzésében arra kérte a lakosokat, hogy tartsák magukat távol a megrongálódott épületektől és a leszakadt elektromos vezetékektől, továbbá rögzítsék a nehéz tárgyakat, amelyek az utórengések során lezuhanhatnak.

A szombati volt a legerősebb földrengés a Los Angeles-i térségben 2014 óta. A közeli Los Angelesből nem jelentettek súlyosabb sérüléseket vagy épületkárokat

- közölte Lyndsey Lantz, a Los Angeles-i tűzoltóság szóvivője szombat délutáni tájékoztatójában.

Egy videófelvétel megörökítette azt a feszült pillanatot, amikor a Delta Air Lines egyik utasszállító gépe az 5-ös erősségű földrengés közepette próbált leszállni Los Angelesben, mielőtt a légiforgalmi irányítók utasították a pilótákat a felhúzásra és az átstartolásra. A felvételen látható, amint a közeledő repülőgépre irányított kamera hevesen rázkódik, miközben a gép leszállásra készül a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren, a háttérben pedig beinduló autóriasztók hangja hallatszik, ahogy a rengés megrázza a környéket.

Delta 1972, startoljon át! Nagy földrengésünk van

- hallható egy légiforgalmi irányító hangja, mielőtt a repülőgép emelkedni kezd, és újabb leszállási kísérlethez helyezkedik el.

Jess Merrill, a Delta szóvivője közölte, hogy a légitársaság két járata - a Kansas Cityből érkező 1972-es és a Seattle-ből érkező 1628-as járat - hajtott végre elővigyázatosságból átstartolást a repülőtéren - írja a News Nation.