Az 5,7-es erősségű földrengés szerda hajnalban, helyi idő szerint 2 óra 48 perckor következett be Romániában, Vrancea megyében. Az Országos Földfizikai Kutatóintézet (INCDFP) adatai szerint a földmozgás 120,8 kilométeres mélységben keletkezett, és közepes erősségűnek minősítették – számolt be róla a Maszol.

Az idei legerősebb földrengést regisztrálták Romániában november 18-án

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Többen megsérültek a romániai földrengés miatt

A földmozgást Románia több városában is érezték. Galac megyében heten hívták a 112-es segélyhívót, közülük többen pánikroham miatt kértek segítséget. Egy ember megsérült, amikor menekülés közben megütötte egy szekrény ajtaja.

Buzău megyében szintén megsérült egy nő, akire bútordarabok estek – közölte a román országos katasztrófavédelem (IGSU).

A tűzoltók több megyében helyszíni ellenőrzéseket végeztek, de az első jelentések szerint anyagi károkról nem érkezett bejelentés.

Telefonos figyelmeztetést is kaptak a lakosok A földrengést az Android földrengésriasztó rendszere is érzékelte, és telefonos figyelmeztetést küldött a lakosoknak. A rendszer ugyanakkor a ténylegesen mértnél jóval erősebb földmozgást jelzett előre. A román katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy a RO-Alert rendszer nem küld előzetes földrengésriasztást. Utólag is csak akkor adnak ki figyelmeztetést, ha a földmozgás súlyos következményekkel jár.

Az Agerpres hírügynökség összesítése szerint az 5,7-es erősségű földmozgás volt az idei év eddigi legerősebb földrengése Romániában. Korábban február 26-án 4,5-ös, augusztus 25-én 4,46-os, szeptember 6-án 4,1-es, október 19-én pedig 4,8-as erősségű rengést mértek az országban.

Romániában legutóbb 2018 októberében regisztráltak a mostaninál erősebb földmozgást. Akkor Buzău megyében 5,8-as erősségű földrengés történt.