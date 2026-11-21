Két erős földrengés is történt alig egy nap alatt a világ különböző pontjain. Pénteken Peru középső részén mozdult meg a föld, a rengést még a fővárosban, Limában is érezni lehetett, ahol az emberek az utcára menekültek. Szombaton a Banda-tengeren, Kelet-Timor közelében mértek újabb, 6,8-as magnitúdójú földrengést – írja a Reuters.

Több földrengés is volt a közelmúltban

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Földrengés Peruban

A hírügynökség információi szerint a perui földrengés olyan erős volt, hogy Limában a lakók elhagyták otthonaikat, és a parlament képviselői is kimenekültek az épületből. A történtekről televíziós felvételek is készültek. A péntek este, helyi idő szerint 19 óra 9 perckor bekövetkezett földmozgás epicentruma az Andokban, Junín közelében volt.

🌎 A magnitude 6.7 earthquake struck central Peru, shaking communities and sending residents into the streets. Initial reports indicated no major casualties or significant damage. #Peru #Earthquake https://t.co/G9p4QUqznf — Kevin Luz (@KevinLuzuybq) November 21, 2026

Az amerikai földtani intézet (USGS) 6,7-es magnitúdót és 108 kilométeres mélységet mért, míg a német GFZ 6,8-as erősségűnek értékelte a rengést.

Az első jelentések szerint nem történt személyi sérülés vagy jelentős anyagi kár. A hatóságok szökőárveszélyt sem jeleztek.

Újabb erős rengés történt Kelet-Timor közelében

Szombaton a Banda-tengeren is megmozdult a föld. A német földtudományi kutatóközpont (GFZ) adatai szerint 6,8-as magnitúdójú földrengés történt Kelet-Timor fővárosától, Dilitől 226 kilométerre északkeletre, 117 kilométeres mélységben.

🚨🇮🇩Watch: Southwest Maluku #Earthquake Initially M 7.2, BMKG Revises to 6.9, Tremors Felt as Far as Kupang Dangerous visuals coming from #indonesia Praying for everyone.. https://t.co/M5xiivgkUh — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) November 21, 2026

Az esetleges sérültekről és károkról a Reuters nem közölt adatokat.

Peru a Csendes-óceánt övező Tűzgyűrű mentén fekszik, ahol gyakoriak az erős földrengések. Júliusban egy 5,5-ös rengés hat ember életét követelte a Junín régióban, augusztusban pedig egy 6,7-es földmozgás két sérültet és jelentős épületkárokat hagyott maga után – írja az Associated Press.

🚨🚨 #BREAKING: A strong magnitude 6.8 earthquake struck central Peru 🇵🇪 The earthquake's epicenter was about 9 km NE of Carhuamayo, Peru, at a depth of 108 km. #Earthquake #Peru #PeruEarthquake https://t.co/OVkmK9Q3vw — Newslive 24x7 🅧︎ (@kanpurtak) November 21, 2026

Magyarországon és Romániában is volt földrengés

Korábban az Origo is beszámolt arról, hogy november 18-án, szerda hajnalban Magyarországon is megmozdult a föld. Bélapátfalva térségében 2,5-ös magnitúdójú földrengést mértek, amelyet a környéken élők is érezhettek. Balaton, Bekölce és Mikófalva településekről is érkeztek bejelentések.

Ugyancsak szerda hajnalban az év eddigi legerősebb, 5,7-es magnitúdójú földrengését regisztrálták Romániában, Vrancea megyében. A 120,8 kilométeres mélységben kipattant földmozgást több városban is érezték, és sérülésekről is beszámoltak.