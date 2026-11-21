Két erős földrengés is történt alig egy nap alatt a világ különböző pontjain. Pénteken Peru középső részén mozdult meg a föld, a rengést még a fővárosban, Limában is érezni lehetett, ahol az emberek az utcára menekültek. Szombaton a Banda-tengeren, Kelet-Timor közelében mértek újabb, 6,8-as magnitúdójú földrengést – írja a Reuters.
Földrengés Peruban
A hírügynökség információi szerint a perui földrengés olyan erős volt, hogy Limában a lakók elhagyták otthonaikat, és a parlament képviselői is kimenekültek az épületből. A történtekről televíziós felvételek is készültek. A péntek este, helyi idő szerint 19 óra 9 perckor bekövetkezett földmozgás epicentruma az Andokban, Junín közelében volt.
Az amerikai földtani intézet (USGS) 6,7-es magnitúdót és 108 kilométeres mélységet mért, míg a német GFZ 6,8-as erősségűnek értékelte a rengést.
Az első jelentések szerint nem történt személyi sérülés vagy jelentős anyagi kár. A hatóságok szökőárveszélyt sem jeleztek.
Újabb erős rengés történt Kelet-Timor közelében
Szombaton a Banda-tengeren is megmozdult a föld. A német földtudományi kutatóközpont (GFZ) adatai szerint 6,8-as magnitúdójú földrengés történt Kelet-Timor fővárosától, Dilitől 226 kilométerre északkeletre, 117 kilométeres mélységben.
Az esetleges sérültekről és károkról a Reuters nem közölt adatokat.
Peru a Csendes-óceánt övező Tűzgyűrű mentén fekszik, ahol gyakoriak az erős földrengések. Júliusban egy 5,5-ös rengés hat ember életét követelte a Junín régióban, augusztusban pedig egy 6,7-es földmozgás két sérültet és jelentős épületkárokat hagyott maga után – írja az Associated Press.
Magyarországon és Romániában is volt földrengés
Korábban az Origo is beszámolt arról, hogy november 18-án, szerda hajnalban Magyarországon is megmozdult a föld. Bélapátfalva térségében 2,5-ös magnitúdójú földrengést mértek, amelyet a környéken élők is érezhettek. Balaton, Bekölce és Mikófalva településekről is érkeztek bejelentések.
Ugyancsak szerda hajnalban az év eddigi legerősebb, 5,7-es magnitúdójú földrengését regisztrálták Romániában, Vrancea megyében. A 120,8 kilométeres mélységben kipattant földmozgást több városban is érezték, és sérülésekről is beszámoltak.