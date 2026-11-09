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Franciaország

Tömegek lepték el a francia városok utcáit – képeken a hétvégi zavargások

2 órája
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Országszerte több tízezren vonultak utcára november 7-én, a megmozdulásokat azonban több helyen rendbontások kísérték. A francia tüntetések során Bordeaux-ban és Strasbourgban is történtek incidensek, a rendőrség pedig több száz embert állított elő. Galériánkban megmutatjuk a két városban készült felvételeket.
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FranciaországStrasbourgBordeauxtüntetés

Országszerte 146 ezren vettek részt a november 7-i megmozdulásokon Franciaországban, amelyek több nagyvárosban rendbontásokba torkolltak. A francia tüntetések során Bordeaux-ban és Strasbourgban is történtek incidensek – derül ki a francia belügyminisztérium szombati közleményéből.

Francia tüntetések: mintegy tízezren vonultak utcára Bordeaux-ban, a demonstráció végén összecsapások történtek
Francia tüntetések: mintegy tízezren vonultak utcára Bordeaux-ban, a demonstráció végén összecsapások történtek
Fotó: Northfoto

A tárca tájékoztatása szerint országszerte 141 megmozdulást tartottak, Párizsban mintegy 46 ezren vonultak utcára. A résztvevők száma jelentősen elmaradt az előző hetekben regisztrált adatoktól: október 31-én még 320 ezren, október 24-én pedig 410 ezren tüntettek.

zavargások, franciaország
zavargások, franciaország
zavargások, franciaország
zavargások, franciaország
zavargások, franciaország
zavargások, franciaország
zavargások, franciaország
zavargások, franciaország
zavargások, franciaország
zavargások, franciaország
zavargások, franciaország
zavargások, franciaország
zavargások, franciaország
zavargások, franciaország
zavargások, franciaország
zavargások, franciaország
zavargások, franciaország
zavargások, franciaország
Galéria: Zavargások Franciaországban – képek Bordeaux-ból és Strasbourg­ból
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Bordeaux, Franciaország

 

A francia tüntetések során több száz embert előállítottak

A belügyminisztérium szerint Bordeaux és Strasbourg mellett Toulouse-ban, Grenoble-ban, Marseille-ben, Nantes-ban, Lyonban és Dijonban is feszültségek, illetve rendbontások kísérték a felvonulásokat.

A hatóságok tájékoztatása alapján több városban radikális csoportok próbálták megzavarni a demonstrációkat, és bejutni a rendőrség által lezárt területekre. A rendfenntartókra különböző tárgyakat és pirotechnikai eszközöket dobáltak.

A szombaton 18 órakor közzétett előzetes adatok szerint országszerte 232 embert állítottak elő, és csaknem 40 ezer embert ellenőriztek megelőző jelleggel a városközpontokba vezető útvonalakon és vasútállomásokon.

 

 

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