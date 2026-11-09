Tömegek lepték el a francia városok utcáit – képeken a hétvégi zavargások

Országszerte 146 ezren vettek részt a november 7-i megmozdulásokon Franciaországban, amelyek több nagyvárosban rendbontásokba torkolltak. A francia tüntetések során Bordeaux-ban és Strasbourgban is történtek incidensek – derül ki a francia belügyminisztérium szombati közleményéből.

Francia tüntetések: mintegy tízezren vonultak utcára Bordeaux-ban, a demonstráció végén összecsapások történtek

Fotó: Northfoto

A tárca tájékoztatása szerint országszerte 141 megmozdulást tartottak, Párizsban mintegy 46 ezren vonultak utcára. A résztvevők száma jelentősen elmaradt az előző hetekben regisztrált adatoktól: október 31-én még 320 ezren, október 24-én pedig 410 ezren tüntettek.