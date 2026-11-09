Tömegek lepték el a francia városok utcáit – képeken a hétvégi zavargások

Országszerte 146 ezren vettek részt a november 7-i megmozdulásokon Franciaországban, amelyek több nagyvárosban rendbontásokba torkolltak. A francia tüntetések során Bordeaux-ban és Strasbourgban is történtek incidensek – derül ki a francia belügyminisztérium szombati közleményéből.
A tárca tájékoztatása szerint országszerte 141 megmozdulást tartottak, Párizsban mintegy 46 ezren vonultak utcára. A résztvevők száma jelentősen elmaradt az előző hetekben regisztrált adatoktól: október 31-én még 320 ezren, október 24-én pedig 410 ezren tüntettek.
A francia tüntetések során több száz embert előállítottak
A belügyminisztérium szerint Bordeaux és Strasbourg mellett Toulouse-ban, Grenoble-ban, Marseille-ben, Nantes-ban, Lyonban és Dijonban is feszültségek, illetve rendbontások kísérték a felvonulásokat.
A hatóságok tájékoztatása alapján több városban radikális csoportok próbálták megzavarni a demonstrációkat, és bejutni a rendőrség által lezárt területekre. A rendfenntartókra különböző tárgyakat és pirotechnikai eszközöket dobáltak.
A szombaton 18 órakor közzétett előzetes adatok szerint országszerte 232 embert állítottak elő, és csaknem 40 ezer embert ellenőriztek megelőző jelleggel a városközpontokba vezető útvonalakon és vasútállomásokon.