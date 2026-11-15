Elszabadultak az indulatok Franciaországban: zavargásokba torkollott a Macron elleni tüntetés

November 14-én, szombaton ötödik egymást követő alkalommal tartottak országos kormányellenes tüntetéseket Franciaországban. A belügyminisztérium adatai szerint mintegy 106 ezren demonstráltak, közülük 24 ezren Párizsban. A diákszervezetek ugyanakkor országosan 200 ezer résztvevőről számoltak be.

Fotó: MUHAMMED SAID TAKO / ANADOLU

Párizsban a Nation tér közelében rohamrendőrök csaptak össze fiatal tüntetőkkel. A felvételeken az látható, amint a rendőrök gumibotokkal kergetik a demonstrálókat.

Bordeaux-ban, Nantes-ban és a fővárosban könnygázt is bevetettek, Lyonban pedig lángoló barikádok mellett vonultak fel a rendőrök.

Police fired tear gas as protests over police violence, rising living costs and poor public services drew 106,000 people across France on Saturday. Follow: https://t.co/Ez42KDdHXv https://t.co/xRyo5thJQt — PressTV Extra (@PresstvExtra) November 15, 2026

A francia belügyminisztérium szombat estig 121 letartóztatásról számolt be.

Franciaország utcáin ismét elszabadultak az indulatok

A tiltakozások eredetileg az oktatási rendszer hiányosságai miatt kezdődtek, de időközben széles körű kormányellenes mozgalommá alakultak.

A demonstrálók a megélhetési költségek emelkedése, a közszolgáltatások megszorításai és a rendőri fellépés ellen is tiltakoznak.

Sokan Emmanuel Macron lemondását követelték.

Tensions flared in Paris as police fired tear gas while dispersing protesters at the end of a march that was largely peaceful. More than 106,000 people joined demonstrations across France against police violence, rising living costs, and worsening public services, particularly education. The protests were also fueled by a proposed law that critics say could shield police officers who use firearms. High school and university students, labor unions, and Yellow Vest activists joined the nationwide rallies, with authorities reporting 121 arrests. #France #FranceProtest — NDTV World (@NDTVWorld) November 15, 2026

Különösen nagy felháborodást váltott ki egy törvényjavaslat, amely a fegyverüket használó rendőrök számára a jogos önvédelem vélelmét biztosítaná.

A tüntetők szerint ez megnehezíthetné a rendőri túlkapások felelőseinek elszámoltatását, a javaslat támogatói viszont a rendőrök jogi védelmét tartják fontosnak.

Az elmúlt hónap zavargásai során legalább négyezer embert vettek őrizetbe, és több százan megsérültek.

A belügyminiszter, Laurent Nuñez határozott fellépést ígért az erőszakos cselekményekkel szemben.

A feszültség tovább fokozódhat: a szakszervezetek keddre újabb sztrájknapot hirdettek, miután elégtelennek ítélték a kormány 0,6 százalékos minimálbéremelési ígéretét.