Elszabadultak az indulatok Franciaországban: zavargásokba torkollott a Macron elleni tüntetés

November 14-én, szombaton ötödik egymást követő alkalommal tartottak országos kormányellenes tüntetéseket Franciaországban. A belügyminisztérium adatai szerint mintegy 106 ezren demonstráltak, közülük 24 ezren Párizsban. A diákszervezetek ugyanakkor országosan 200 ezer résztvevőről számoltak be.
Párizsban a Nation tér közelében rohamrendőrök csaptak össze fiatal tüntetőkkel. A felvételeken az látható, amint a rendőrök gumibotokkal kergetik a demonstrálókat.
Bordeaux-ban, Nantes-ban és a fővárosban könnygázt is bevetettek, Lyonban pedig lángoló barikádok mellett vonultak fel a rendőrök.
A francia belügyminisztérium szombat estig 121 letartóztatásról számolt be.
Franciaország utcáin ismét elszabadultak az indulatok
A tiltakozások eredetileg az oktatási rendszer hiányosságai miatt kezdődtek, de időközben széles körű kormányellenes mozgalommá alakultak.
A demonstrálók a megélhetési költségek emelkedése, a közszolgáltatások megszorításai és a rendőri fellépés ellen is tiltakoznak.
Sokan Emmanuel Macron lemondását követelték.
Különösen nagy felháborodást váltott ki egy törvényjavaslat, amely a fegyverüket használó rendőrök számára a jogos önvédelem vélelmét biztosítaná.
A tüntetők szerint ez megnehezíthetné a rendőri túlkapások felelőseinek elszámoltatását, a javaslat támogatói viszont a rendőrök jogi védelmét tartják fontosnak.
Az elmúlt hónap zavargásai során legalább négyezer embert vettek őrizetbe, és több százan megsérültek.
A belügyminiszter, Laurent Nuñez határozott fellépést ígért az erőszakos cselekményekkel szemben.
A feszültség tovább fokozódhat: a szakszervezetek keddre újabb sztrájknapot hirdettek, miután elégtelennek ítélték a kormány 0,6 százalékos minimálbéremelési ígéretét.