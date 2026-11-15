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franciaország

Elszabadultak az indulatok Franciaországban: zavargásokba torkollott a Macron elleni tüntetés

32 perce
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Könnygázzal és gumibotokkal oszlatták a tüntetőket a francia rendőrök, miután ismét tízezrek vonultak utcára Emmanuel Macron elnök kormánya ellen. A Franciaország több városára kiterjedő demonstrációk során összecsapások törtek ki, barikádokat gyújtottak fel, és több mint 120 embert őrizetbe vettek.
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franciaországtüntetésemmanuel macron

November 14-én, szombaton ötödik egymást követő alkalommal tartottak országos kormányellenes tüntetéseket Franciaországban. A belügyminisztérium adatai szerint mintegy 106 ezren demonstráltak, közülük 24 ezren Párizsban. A diákszervezetek ugyanakkor országosan 200 ezer résztvevőről számoltak be.

franciaország
Fotó: MUHAMMED SAID TAKO / ANADOLU

Párizsban a Nation tér közelében rohamrendőrök csaptak össze fiatal tüntetőkkel. A felvételeken az látható, amint a rendőrök gumibotokkal kergetik a demonstrálókat.

Bordeaux-ban, Nantes-ban és a fővárosban könnygázt is bevetettek, Lyonban pedig lángoló barikádok mellett vonultak fel a rendőrök.

A francia belügyminisztérium szombat estig 121 letartóztatásról számolt be.

Franciaország utcáin ismét elszabadultak az indulatok

A tiltakozások eredetileg az oktatási rendszer hiányosságai miatt kezdődtek, de időközben széles körű kormányellenes mozgalommá alakultak.

A demonstrálók a megélhetési költségek emelkedése, a közszolgáltatások megszorításai és a rendőri fellépés ellen is tiltakoznak.

Sokan Emmanuel Macron lemondását követelték.

Különösen nagy felháborodást váltott ki egy törvényjavaslat, amely a fegyverüket használó rendőrök számára a jogos önvédelem vélelmét biztosítaná.

A tüntetők szerint ez megnehezíthetné a rendőri túlkapások felelőseinek elszámoltatását, a javaslat támogatói viszont a rendőrök jogi védelmét tartják fontosnak.

Az elmúlt hónap zavargásai során legalább négyezer embert vettek őrizetbe, és több százan megsérültek.

A belügyminiszter, Laurent Nuñez határozott fellépést ígért az erőszakos cselekményekkel szemben.

A feszültség tovább fokozódhat: a szakszervezetek keddre újabb sztrájknapot hirdettek, miután elégtelennek ítélték a kormány 0,6 százalékos minimálbéremelési ígéretét.

 

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