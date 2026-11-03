Halálos tragédia a New York-i maratonon: három kilométerrel a cél előtt esett össze egy 24 éves futónő

A 24 éves futónő, Rachel Apa a Bucknell Egyetem egykori gyeplabdázója volt, és hónapokon át készült élete első maratoni versenyére. Nagyapja Parkinson-kórban halt meg, az ő emlékére indult el vasárnap a New York-i maratonon, amivel egyúttal adományokat is gyűjtött a betegség kutatásának támogatására.

A fiatal futónő váratlanul esett össze a cél előtt - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A fiatal nő a verseny közben még telefonon kommunikált az édesapjával. A 18. mérföldnél (29 kilométernél) egy üzenetben fájdalomra panaszkodott, majd egy kilométerrel később ismét jelezte, hogy rosszul érzi magát. A 23. mérföldnél (37 kilométernél) is bejelentkezett még, azt írta, hogy már a célegyenes következik. Ezután azonban nem írt többet, és a célba sem érkezett meg.

Rachel a Central Parkban, nagyjából 2 mérfölddel (3 kilométerrel) a cél előtt esett össze.

Egy kórházi szociális munkás és a közelben tartózkodó orvosok azonnal a segítségére siettek, és megkezdték az újraélesztést.

NYC Marathon runner Rachel Apa dies after collapsing in Central Park two miles from finish line https://t.co/vwdyuSBkFt https://t.co/MCJUjVP6AM — New York Post (@nypost) November 3, 2026

A futónőt a Mount Sinai kórházba vitték, ahol az orvosok órákon át küzdöttek az életéért, ám hiába: este 21:40-kor megállapították a halál beálltát – írja a New York Post.

A fiatal nő halálát rabdomiolízis, vagyis az izomszövet gyors lebomlásával járó súlyos állapot okozta.

A családja szerint korábban teljesen egészséges volt.

NYC Marathon runner Rachel Apa sent heartbreaking final text before dying on race day https://t.co/Fsu3qfzzYz https://t.co/ieHjMDbIR4 — New York Post (@nypost) November 3, 2026

A rabdomiolízis során a károsodott izomsejtek tartalma a véráramba kerül, ami súlyos esetben vesekárosodást, szívritmuszavart és akár életveszélyes szövődményeket is okozhat. A betegség intenzív fizikai megterhelés után is kialakulhat, és nem kizárólag előzetesen beteg embereket érinthet.

Futás közben halt meg két 25 éves férfi egy brit félmaratonon

Tragédia árnyékolta be az egyik legnagyobb brit futóversenyt szeptember közepén, miután két résztvevő életét vesztette. A futás közben mindkét 25 éves férfi rosszul lett és összeesett. Az orvosi csapat mindent megtett a megmentésükért, de egyikük életét sem tudták megmenteni.