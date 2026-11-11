Gyalogosok közé hajtott egy autó Glasgow-ban, hét embert vittek kórházba

Hét ember került kórházba, miután egy autó több gyalogossal ütközött a skóciai Glasgow-ban. A gázolás kedden, helyi idő szerint délután 15.45 körül történt a város nyugati részén található Hyndland Roadon – számolt be a Sky News a skót rendőrség tájékoztatása alapján.

Tömeges gázolás Glasgow-ban: hét ember került kórházba. Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Gázolás Glasgow-ban: hét embert vittek kórházba

A Police Scotland közleménye szerint a balesetet követően hét embert szállítottak egészségügyi intézménybe ellátásra és kivizsgálásra. Az autó vezetőjének állapotát a mentők a helyszínen ellenőrizték.

A rendőrség közölte, hogy az esetet közúti közlekedési balesetként vizsgálják. A nyomozás idején senkit sem vettek őrizetbe.

A helyszínre a skót tűzoltóság egységeit is riasztották.

A Hyndland Road érintett szakaszát a Clarence Drive és a Novar Drive között teljesen lezárták. A hatóságok arra kérték az autósokat és a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket, és válasszanak más útvonalat.

A skót miniszterelnök is megszólalt

John Swinney skót miniszterelnök az X közösségi oldalon reagált a történtekre. Közölte, hogy mély aggodalommal értesült a gyalogosokat érintő glasgow-i balesetről.

Megköszönte a mentőegységek munkáját, és együttérzését fejezte ki az érintetteknek, valamint hozzátartozóiknak.

A rendőrség a beszámoló idején még a helyszínen dolgozott. A baleset pontos körülményeiről és a sérültek állapotáról további részleteket nem közöltek.