Egészen váratlan felfedezést tettek a kutatók a Mexikói-öbölben, mintegy 1500 méteres mélységben. Hajóroncsot kerestek, ám helyette mosógépek, hűtőszekrények, fagyasztóládák és más háztartási gépek sokaságára bukkantak a tengerfenéken. Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) 2017-es expedícióján készült felvételeket csak nemrég hozták nyilvánosságra.

Évtizedek óta heverhetnek háztartási gépek a tenger mélyén Fotó: Screenshot Forrás:NOAA Ocean Exploration/YouTube

A kutatók egy korábban szonárral észlelt objektumot vizsgáltak távirányítású mélytengeri eszközzel. Hajóroncsra számítottak, ehelyett egy mintegy 12 méter hosszú szállítókonténert találtak, amelynek egyik sarka felszakadt.

A környékén mindenfelé háztartási gépek hevertek, néhányat már részben betemetett a tengeri üledék.

Évtizedek óta heverhetnek háztartási gépek a tenger mélyén

A kutatók szerint a konténer feltehetően viharos időben esett a tengerbe egy teherhajóról. Az egyik készülék sorozatszáma alapján a rakomány egy része 1993 és 2002 között készülhetett, így évtizedek óta heverhet a mélyben.

Az eltelt idő alatt a tengeri élővilág is birtokba vette a roncsot. Halak húzódtak meg a konténer körül, egy mosógépen pedig mélytengeri korall telepedett meg. A különös felvételek jól mutatják, hogy az emberi tevékenység nyomai még ilyen hatalmas mélységben is megtalálhatók – számolt be a Daily Mail.