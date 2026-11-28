Van az a fanatikus gamer, aki még a vécére sem szívesen áll fel játék közben, nehogy lemaradjon valamiről. De hogy a GTA 6 még egy gyermek születésének pillanataiban is ott legyen? Egy amerikai férfi most alaposan megkapta a magáét emiatt – írja a Dexerto.

A szülés sem állíthatta meg a GTA 6-rajongót.

Fotó: TikTok

A Georgia államban élő 24 éves Adrian Bryant ugyanis az Xboxát is magával vitte a kórházba, amikor 25 éves párjával, Autumnnal második gyermekük érkezésére vártak.

Miközben a nő vajúdott, a férfi elővette a konzolt, és GTA 6-tal játszott a kórházi szoba tévéjén.

A jelenetről videót is készített, amelyet közel kétmillióan láttak. A hozzászólók közül sokan nem értékelték a mutatványt.

Ember, ne már! Komolyan nem tudtál volna hazáig várni? Igen, a játék nagyszerű, de az ilyen pillanatok sokkal fontosabbak az életben

– írta az egyik felháborodott kommentelő.

Kiderült, ki kérte az Xboxot

Bryant azonban nem hagyta annyiban a dolgot. Elmondása szerint

nem ő találta ki, hogy a konzol is velük tartson, hanem kedvese kérte meg rá, és első gyermekük születésekor is hasonlóan telt az idő.

Ráadásul nem egy egész műszakot töltött a virtuális világban: állítása szerint körülbelül egy órát játszott. A GTA 6 történetének egyik központi szereplője Lucia, így a férfi még viccelődött is a helyzettel: „amikor a csajod mindjárt szül, de Lucia randira akar menni”.

A kórházi személyzet sem maradt ki a különös programból. Bryant szerint a nővérek leültek mellé, figyelték, ahogy játszik, és közben kérdéseket is feltettek neki.

Autumn pedig maga is megszólalt a kommentek között, és megerősítette, hogy az Xbox bevitele az ő ötlete volt.

Nagyszerű apának tartja magát a GTA 6-ozó férfi

A kritikák ezután sem csillapodtak, ezért Bryant később fotókat is megosztott a gyerekeivel, hogy megmutassa: szerinte szó sincs arról, hogy a videójáték fontosabb lenne számára a családjánál.

Nagyszerű apa és társ vagyok. Mindkét gyermekemet teljes szívemből szeretem, és bármit megtennék értük

– írta.

A férfi szerint az egyórás játék után filmeket néztek, majd Autumn kedvenc dalait játszotta le, hogy segítsen neki ellazulni. Azt pedig külön hangsúlyozta: ha párjának bármikor szüksége lett volna rá, azonnal letette volna a kontrollert.