Nem mindennapi kifogással segítik a GTA VI rajongóit Ausztráliában. Egy queenslandi KFC kamu búcsúztatót szervez, hogy legyen mire hivatkozniuk azoknak, akik az új játék megjelenése miatt inkább otthon maradnának – írja a Dexerto.

Temetést rendez a KFC, hogy a GTA 6 miatt ne kelljen dolgozni

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A főszereplő egy kitalált nő, Ann Alibi, akinek a neve maga is egy poén: az angol „an alibi”, vagyis „egy alibi” kifejezésre utal. A „szertartást” ráadásul éppen november 19-én, a GTA VI premierjén tartják.

Ilyen vidám gyászszertartás sincs minden nap

A KFC az egészből igazi temetési ceremóniát varázsol:

lesz koporsó, halottaskocsi, virág, részvétnyilvánító könyv és búcsúbeszéd is. A résztvevőket pedig még ingyen sült csirkével is megvendégelik.

KFC are hosting a fake funeral on November 19th for a woman named "Ann Alibi", so fans can use it as an excuse to get the day off work. The fake funeral will take place at KFC Robina in Queensland, Australia. KFC are providing free food to visitors. https://t.co/BqBFcilzQt — T5G (@Top5Gamingx) November 16, 2026

A különös akcióval azoknak üzennek, akiknek nem sikerült időben szabadságot kivenniük. Hiszen egy GTA VI miatt kihagyott munkanap mégiscsak furcsán hangzik, egy „fontos temetés” viszont már egészen másképp fest.

Egyetlen apró probléma azért akad: Ann Alibi csak a KFC fejében létezik. Ha a főnök rákérdez, kit gyászolunk, könnyen lehet, hogy végül nem a fiktív személytől, hanem az állásunktól kell végleg búcsút vennünk.