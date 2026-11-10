Újra várandós az anya, akinek 16 gyermekét egy szobába zárva találták meg

Ismét gyermeket vár az a 34 éves ohiói nő, akinek 16 gyermekét júniusban rendkívül rossz körülmények között találták meg egy családi házban. Az Egyesült Államokban nagy visszhangot kiváltó, gyermekbántalmazás gyanúját is felvető ügyben Elizabeth Siders ellen többek között gyermekveszélyeztetés és kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt emeltek vádat.

A gyermekbántalmazás gyanúját is felvető ohiói ügyben négy felnőttet tartóztattak le

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A nő hétfőn jelent meg az ohiói Vinton megye bíróságán, ahol azt vizsgálták, hogy mentális állapota lehetővé teszi-e a büntetőeljárás lefolytatását. Ügyvédje, Thomas Stolly a meghallgatáson megerősítette, hogy ügyfele ismét várandós – számolt be róla a WOUB.

Siders korábban, a börtönbe történő befogadásakor még tagadta a terhességét. Ügyvédje most nem árulta el, mikorra várható a gyermek születése, és további részleteket sem közölt.

Bíróság elé állhat a gyermekbántalmazás gyanúját is felvető ügy vádlottja

A hétfői meghallgatáson a bíró megállapította, hogy Elizabeth Siders mentális állapota alapján alkalmas arra, hogy részt vegyen a büntetőeljárásban. A nő valamennyi vádpontban ártatlannak vallotta magát.

A 34 éves anyát 19 rendbeli gyermekveszélyeztetéssel, két rendbeli szexuális bántalmazással, valamint két rendbeli, kiskorúval folytatott jogellenes szexuális kapcsolattal vádolják.

A korábbi szakértői vizsgálat szerint Siders depresszióval és szorongással küzd, ugyanakkor nincs dokumentált előzménye mentális betegségnek.

Ügyvédje további vizsgálatot kezdeményezett annak megállapítására, hogy a nő a feltételezett bűncselekmények idején beszámítható állapotban volt-e. Stolly szerint ügyfele súlyos mentális problémákkal küzdhet, amelyek akadályozhatják abban, hogy megfelelően közreműködjön saját védelmében.

A nő férje, Gary Siders Jr. ellen ugyanezek miatt a bűncselekmények miatt folyik eljárás. Az ő mentális állapotát szintén vizsgálják, de a következő bírósági meghallgatásának időpontját még nem tűzték ki.

Több családtag mentális állapotát is vizsgálják

A hétfői meghallgatáson Elizabeth Siders anyósának, Christina Sidersnek az ügyében is döntés született. A bíróság megállapította, hogy a nő jelenleg nem alkalmas arra, hogy részt vegyen a büntetőeljárásban.