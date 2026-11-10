Újra várandós az anya, akinek 16 gyermekét egy szobába zárva találták meg

Ismét gyermeket vár az a 34 éves ohiói nő, akinek 16 gyermekét júniusban rendkívül rossz körülmények között találták meg egy családi házban. Az Egyesült Államokban nagy visszhangot kiváltó, gyermekbántalmazás gyanúját is felvető ügyben Elizabeth Siders ellen többek között gyermekveszélyeztetés és kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt emeltek vádat.
A nő hétfőn jelent meg az ohiói Vinton megye bíróságán, ahol azt vizsgálták, hogy mentális állapota lehetővé teszi-e a büntetőeljárás lefolytatását. Ügyvédje, Thomas Stolly a meghallgatáson megerősítette, hogy ügyfele ismét várandós – számolt be róla a WOUB.
Siders korábban, a börtönbe történő befogadásakor még tagadta a terhességét. Ügyvédje most nem árulta el, mikorra várható a gyermek születése, és további részleteket sem közölt.
Bíróság elé állhat a gyermekbántalmazás gyanúját is felvető ügy vádlottja
A hétfői meghallgatáson a bíró megállapította, hogy Elizabeth Siders mentális állapota alapján alkalmas arra, hogy részt vegyen a büntetőeljárásban. A nő valamennyi vádpontban ártatlannak vallotta magát.
A 34 éves anyát 19 rendbeli gyermekveszélyeztetéssel, két rendbeli szexuális bántalmazással, valamint két rendbeli, kiskorúval folytatott jogellenes szexuális kapcsolattal vádolják.
A korábbi szakértői vizsgálat szerint Siders depresszióval és szorongással küzd, ugyanakkor nincs dokumentált előzménye mentális betegségnek.
Ügyvédje további vizsgálatot kezdeményezett annak megállapítására, hogy a nő a feltételezett bűncselekmények idején beszámítható állapotban volt-e. Stolly szerint ügyfele súlyos mentális problémákkal küzdhet, amelyek akadályozhatják abban, hogy megfelelően közreműködjön saját védelmében.
A nő férje, Gary Siders Jr. ellen ugyanezek miatt a bűncselekmények miatt folyik eljárás. Az ő mentális állapotát szintén vizsgálják, de a következő bírósági meghallgatásának időpontját még nem tűzték ki.
Több családtag mentális állapotát is vizsgálják
A hétfői meghallgatáson Elizabeth Siders anyósának, Christina Sidersnek az ügyében is döntés született. A bíróság megállapította, hogy a nő jelenleg nem alkalmas arra, hogy részt vegyen a büntetőeljárásban.
A pszichológiai szakvélemény szerint megfelelő kezeléssel állapota javulhat, ezért egészségügyi intézményben részesül kezelésben. A vizsgálat során a demencia jeleit is észlelték, ezért ügyvédje további szakorvosi vizsgálatot kért.
Christina Siders férje, Gary Siders Sr. ellen októberben megszüntették a büntetőeljárást, miután őt is alkalmatlannak találták a bírósági eljárásban való részvételre.
A döntés ugyanakkor nem zárja ki, hogy később ismét vádat emeljenek ellene. A férfi továbbra is bírósági felügyelet alatt marad, amíg meg nem indítják az esetleges kötelező intézményi elhelyezésére irányuló eljárást.
Egyetlen szobába zárva tartották a 16 gyermeket
A megrázó ügy júniusban került nyilvánosságra, amikor a hatóságok 16 gyermeket találtak egy ohiói családi házban, rendkívül rossz higiéniai körülmények között.
A nyomozók szerint az 1 és 18 év közötti gyermekeket, akikről úgy vélik, hogy valamennyien Elizabeth és Gary Siders gyermekei, legalább négy éven keresztül idejük nagy részében egy mindössze 3,7-szer 3,7 méteres helyiségben tartották bezárva.
A házban erős macskavizeletszag terjengett, a gyermekek pedig a hatóságok beszámolója szerint súlyosan elhanyagolt állapotban voltak. A nyomozók a körülményeket megdöbbentőnek és embertelennek nevezték.
Az ügyben júniusban négy felnőttet tartóztattak le, akiket kezdetben fejenként 16 rendbeli, bűntettnek minősülő gyermekveszélyeztetéssel gyanúsítottak meg.
A büntetőeljárás továbbra is folyamatban van, a bíróságnak pedig a vádlottak felelőssége mellett mentális állapotuk büntetőjogi jelentőségéről is döntenie kell.