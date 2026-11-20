Újabb fordulat történt a romániai, Maros megyei mezőméhesi gyilkosság ügyében. A bíróság elé állítottak két Kolozs megyei testvért, akiket azzal vádolnak, hogy segítették a hatóságok elől bujkáló Emil Gânjt. A férfit volt élettársa megölése miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, de továbbra is szökésben van – írja a Maszol.ro.

Baltával gyilkolta meg élettársát egy román férfi, majd felgyújtotta a holttestet – a rendőrség körözi

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239-szer beszéltek a gyilkosság miatt elítélt Emil Gânjjal

A nyomozók szerint a testvérek elszigetelt házakban adtak menedéket a körözött férfinak, élelmet és szállítást biztosítottak neki. Az egyikük 239 alkalommal beszélt telefonon Gânjjal. Az egyik feltételezett rejtegetés már 2024 áprilisa és 2025 februárja között történt, vagyis megelőzte a későbbi gyilkosságot. A testvérek tagadják bűnösségüket; bűnpártolás miatt állnak bíróság előtt.

Emil Gânj 2025. július 8-án baltával támadt rá 23 éves volt élettársára. Betörte a nő házának ablakait és bejárati ajtaját, majd többször fejbe ütötte az áldozatot. Ezután benzinnel lelocsolta és felgyújtotta a holttestet, amitől a ház is lángra kapott.

A férfit korábban egy másik ember megöléséért is elítélték. Jelenleg Európa legkeresettebb bűnözőinek listáján szerepel, miközben a Tordai Bíróság 2027. január 14-én hozhat elsőfokú döntést feltételezett segítői ügyében.

Korábban is ölt a szökésben lévő baltás gyilkos

Emil Gânjt korábban már elítélték minősített emberölésért, 2020-ban szabadult a börtönből. A férfit Romániában és Magyarországon is körözik. A magyar rendőrség arra figyelmeztette a lakosságot, hogy aki felismeri, ne próbálja feltartóztatni, hanem azonnal értesítse a hatóságokat.

A nyomozók pszichológiai profilja szerint Gânj átlag feletti intelligenciával rendelkezik, ugyanakkor érzelmileg rendkívül labilis. A szakemberek úgy vélik, akár a legkisebb sérelem is agresszív reakciót válthat ki belőle.