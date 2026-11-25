A gyilkosság november 20-án, péntek este történt a New Jersey állambeli South Brunswick egyik lakóparkjában. A 44 éves Altaray Cunningham azért vett ki szabadságot a munkahelyén, hogy felszereljen egy Ring biztonsági kamerát a lakása elé. A családja szerint ugyanis hónapok óta egyre feszültebb volt a viszonya az új szomszédjával, Jordan Williamsszel.
Cunningham édesanyja, Yvonne Glover-Cunningham elmondása szerint fia korábban többször is panaszkodott a 28 éves férfira, akit csak a „pokoli szomszédjaként” emlegetett.
Williams néhány hónappal korábban költözött a lakóparkba, és a beszámolók szerint rendszeresen hangos zenét hallgatott, verte a falakat, sőt egy alkalommal valamilyen vörös folyadékkal vagy anyaggal is összekente Cunningham ajtaját.
A férfi többször hívta a rendőrséget, és a lakópark vezetésénél is jelezte a problémát, de a család szerint nem történt érdemi változás.
Brutálisan megverte a szomszéd
A tragédia estéjén Williams kilépett a lakásából, és azt mondta Cunninghamnek, illetve annak menyasszonyának, Erin Baileynek, hogy van valamije a számukra. Ezután visszament az otthonába, majd egy nagyobb tárggyal tért vissza, amellyel a beszámolók szerint többször megütötte a férfit.
Cunningham a karján, a lábán, a kezén és az arcán is sérüléseket szenvedett.
Mire a rendőrök a helyszínre érkeztek, már nem lehetett megmenteni az életét.
Elfogták a gyilkost
A támadó elmenekült, a rendőrség órákon át kereste. Végül egy másik lakópark parkolójában találták meg, ahol egy autó első ülése alatt próbált elrejtőzni. A hatóságok felszólítására nem szállt ki, majd megpróbált elhajtani, és közben egy parkoló autónak is nekiütközött. A rendőrök később a Somerset megyei Franklin Township területén fogták el egy különleges rendőri egység segítségével.
A 28 éves Jordan Williamst elsőfokú gyilkossággal és fegyverrel kapcsolatos bűncselekményekkel vádolják.
A hatóságok közlése szerint az ügyben folyik a nyomozás – írja a New York Post.
Gyereke is volt a gyilkosság áldozatának
Cunningham egy 21 éves gyermeket hagyott hátra, menyasszonyának pedig egy 18 éves gyermeke van. Erin Bailey 10 éve volt a párja, és a tragédia után úgy emlékezett rá, mint aki minden társaságban örömet vitt az emberek életébe. Elmondása szerint a férfi odaadó apa, fiú és társ volt, aki sokaknak segített, és a közösségét is szolgálta.
„Hozd a fegyvert!” – kiáltotta tízéves fiának az anya, ő pedig agyonlőtte a 16 éves lányt
Megdöbbentő eset történt az Egyesült Államokban, ahol egy hangos zene miatt kirobbant szomszédvita gyilkossággá fajult. Egy tízéves fiú agyonlőtt egy 16 éves lányt. Az anyát gyilkossággal vádolják.