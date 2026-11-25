A gyilkosság november 20-án, péntek este történt a New Jersey állambeli South Brunswick egyik lakóparkjában. A 44 éves Altaray Cunningham azért vett ki szabadságot a munkahelyén, hogy felszereljen egy Ring biztonsági kamerát a lakása elé. A családja szerint ugyanis hónapok óta egyre feszültebb volt a viszonya az új szomszédjával, Jordan Williamsszel.

A gyilkosság áldozata félt szomszédjától, emiatt akart biztonsági kamerát felszerelni - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Cunningham édesanyja, Yvonne Glover-Cunningham elmondása szerint fia korábban többször is panaszkodott a 28 éves férfira, akit csak a „pokoli szomszédjaként” emlegetett.

Williams néhány hónappal korábban költözött a lakóparkba, és a beszámolók szerint rendszeresen hangos zenét hallgatott, verte a falakat, sőt egy alkalommal valamilyen vörös folyadékkal vagy anyaggal is összekente Cunningham ajtaját.

A férfi többször hívta a rendőrséget, és a lakópark vezetésénél is jelezte a problémát, de a család szerint nem történt érdemi változás.

NJ man allegedly beaten to death by 'neighbor from hell' while installing Ring camera outside his apartment https://t.co/ZGLqGXQkN1 https://t.co/BSg61FH0z1 — New York Post (@nypost) November 24, 2026

Brutálisan megverte a szomszéd

A tragédia estéjén Williams kilépett a lakásából, és azt mondta Cunninghamnek, illetve annak menyasszonyának, Erin Baileynek, hogy van valamije a számukra. Ezután visszament az otthonába, majd egy nagyobb tárggyal tért vissza, amellyel a beszámolók szerint többször megütötte a férfit.

Cunningham a karján, a lábán, a kezén és az arcán is sérüléseket szenvedett.

Mire a rendőrök a helyszínre érkeztek, már nem lehetett megmenteni az életét.

44 year old Altaray "Al" Cunningham is said to have reported 28 year old Jordan Williams prior to his death in South Brunswick report says. https://t.co/Mmh3HGJRUR — The Tornado News (@TheTornadoNews) November 24, 2026

Elfogták a gyilkost

A támadó elmenekült, a rendőrség órákon át kereste. Végül egy másik lakópark parkolójában találták meg, ahol egy autó első ülése alatt próbált elrejtőzni. A hatóságok felszólítására nem szállt ki, majd megpróbált elhajtani, és közben egy parkoló autónak is nekiütközött. A rendőrök később a Somerset megyei Franklin Township területén fogták el egy különleges rendőri egység segítségével.

A 28 éves Jordan Williamst elsőfokú gyilkossággal és fegyverrel kapcsolatos bűncselekményekkel vádolják.

A hatóságok közlése szerint az ügyben folyik a nyomozás – írja a New York Post.

Gyereke is volt a gyilkosság áldozatának

Cunningham egy 21 éves gyermeket hagyott hátra, menyasszonyának pedig egy 18 éves gyermeke van. Erin Bailey 10 éve volt a párja, és a tragédia után úgy emlékezett rá, mint aki minden társaságban örömet vitt az emberek életébe. Elmondása szerint a férfi odaadó apa, fiú és társ volt, aki sokaknak segített, és a közösségét is szolgálta.