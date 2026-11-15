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gyilkosság

Brutális gyilkossággal vádolják az egykori valóságshow-sztárt, lefejezhette a párját

22 perce
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Egy egykori ausztrál valóságshow-szereplőt azzal vádolnak, hogy meggyilkolta párját, majd megcsonkította a holttestét. A gyilkosság ügyében újabb fordulat történt: egy pszichiátriai szakvélemény szerint Tamika Chesser a feltételezett bűncselekmények idején feltehetően nem volt beszámítható.
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gyilkosságAusztrálialefejezés

A 39 éves Julian Story maradványaira 2025 júniusában bukkantak rá a dél-ausztráliai Port Lincolnban, miután a tűzoltókat egy kisebb tűzesethez riasztották a pár lakásához. Hamar kiderült, hogy gyilkosság történt, ugyanis a férfi holttestét súlyosan megégették és feldarabolták. A fejét hetekkel később találta meg egy kutyasétáltató a település közelében.

gyilkosság
A 36 éves nő tagadja a gyilkosságot - Illusztráció 
Fotó: Illusztráció/123RF

A gyilkosság elkövetésével Story barátnőjét, Tamika Chessert vádolják, aki 2010-ben a Beauty and the Geek Australia című realityműsorban szerepelt, és a döntőig jutott.

A 36 éves nő tagadja a vádakat, és ártatlannak vallotta magát – írja a True Crime News.

Pszichiátriai szakvélemény miatt folytatódik a gyilkosság miatti eljárás

Chesser november elején videókapcsolaton keresztül jelent meg a dél-ausztráliai legfelsőbb bíróság előtt.

A tárgyaláson elhangzott, hogy egy korábbi pszichiátriai szakvélemény szerint a nő a bűncselekmények elkövetésekor feltehetően nem volt beszámítható.

Az ügyészség és a védelem ezért egyaránt újabb szakértői vizsgálatot kért.

A bíróság elrendelte a további vizsgálatot, amelynek eredményére várhatóan több hónapot kell várni. Az ügyet 2027 februárjában tárgyalják ismét. Chesser ellen a gyilkosság mellett az emberi maradványok eltüntetésével kapcsolatos vádat is emeltek, a bíróság azonban egyelőre nem hozott ítéletet.

Gyilkossgá Angliában: halálra késelte szerelmi riválisát

Egy fiú miatt ölte meg a 16 éves áldozatot egy tinédzserlány Angliában. Az elkövető, Kayla Smith előtte nevetőgázt szívott, többször is fenyegetőzött, majd végül halálra késelte szerelmi riválisát. Az ügyben az elkövető mellett két fiú is érintett. Amikor a rendőrök kiérkeztek, Smith és társasága nevetgélt és viccelődött.

 

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