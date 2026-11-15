Brutális gyilkossággal vádolják az egykori valóságshow-sztárt, lefejezhette a párját

A 39 éves Julian Story maradványaira 2025 júniusában bukkantak rá a dél-ausztráliai Port Lincolnban, miután a tűzoltókat egy kisebb tűzesethez riasztották a pár lakásához. Hamar kiderült, hogy gyilkosság történt, ugyanis a férfi holttestét súlyosan megégették és feldarabolták. A fejét hetekkel később találta meg egy kutyasétáltató a település közelében.

A 36 éves nő tagadja a gyilkosságot - Illusztráció

Fotó: Illusztráció/123RF

A gyilkosság elkövetésével Story barátnőjét, Tamika Chessert vádolják, aki 2010-ben a Beauty and the Geek Australia című realityműsorban szerepelt, és a döntőig jutott.

A 36 éves nő tagadja a vádakat, és ártatlannak vallotta magát – írja a True Crime News.

Pszichiátriai szakvélemény miatt folytatódik a gyilkosság miatti eljárás

Chesser november elején videókapcsolaton keresztül jelent meg a dél-ausztráliai legfelsőbb bíróság előtt.

🇦🇺🚨 UN CHIEN S’ÉCHAPPE PENDANT UNE PROMENADE… ET RETROUVE LA TÊTE D’UN HOMME RECHERCHÉ DEPUIS 6 SEMAINES. Le 31 juillet 2025, un promeneur suit son chien qui s’est aventuré dans les broussailles près de Port Lincoln. Il découvre alors un CRÂNE humain que la police identifiera comme celui de Julian Story, 39 ans. Julian avait été retrouvé mort et démembré dans l’appartement qu’il partageait avec Tamika Chesser, ancienne candidate de "Beauty and the Geek", accusée de son meurtre. Sa tête restait INTROUVABLE malgré d’importantes recherches. La découverte met fin à 6 semaines de recherches. Des analyses médico-légales confirment ensuite que les restes appartiennent bien à Julian. Chesser reste accusée de meurtre et l’affaire est toujours devant la justice. (People) — Cultination (@Cultination1) August 11, 2026

A tárgyaláson elhangzott, hogy egy korábbi pszichiátriai szakvélemény szerint a nő a bűncselekmények elkövetésekor feltehetően nem volt beszámítható.

Az ügyészség és a védelem ezért egyaránt újabb szakértői vizsgálatot kért.

A bíróság elrendelte a további vizsgálatot, amelynek eredményére várhatóan több hónapot kell várni. Az ügyet 2027 februárjában tárgyalják ismét. Chesser ellen a gyilkosság mellett az emberi maradványok eltüntetésével kapcsolatos vádat is emeltek, a bíróság azonban egyelőre nem hozott ítéletet.

Gyilkossgá Angliában: halálra késelte szerelmi riválisát

Egy fiú miatt ölte meg a 16 éves áldozatot egy tinédzserlány Angliában. Az elkövető, Kayla Smith előtte nevetőgázt szívott, többször is fenyegetőzött, majd végül halálra késelte szerelmi riválisát. Az ügyben az elkövető mellett két fiú is érintett. Amikor a rendőrök kiérkeztek, Smith és társasága nevetgélt és viccelődött.