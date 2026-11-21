Újabb hackertámadás történhetett az FBI ellen: illetéktelenek juthattak be az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Irodájának országos bűnügyi adatbázisába. Az amerikai hatóság vizsgálja a feltételezett behatolást, amelynek súlyos következményei lehetnek a rendőrség munkájára és a közbiztonságra nézve – írja a CNN.

Hackertámadás gyanúját vizsgálja az FBI

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Rendőrök biztonságát is veszélyeztetheti a hackertámadás

A támadás célpontja a National Crime Information Center (NCIC) nevű rendszer lehetett, amelyet az Egyesült Államok szövetségi, állami és helyi rendvédelmi szervei használnak. Az adatbázisban többek között körözött személyekről, elfogatóparancsokról és háttérellenőrzésekről osztanak meg információkat.

Egy korábbi magas rangú FBI-tisztviselő arra figyelmeztetett, hogy a behatolás nemcsak az érzékeny adatok kiszivárgása miatt lehet veszélyes.

Ha a hackerek képesek lennének megváltoztatni a bűnügyi nyilvántartás adatait, az közvetlenül veszélyeztethetné a rendőrök és a lakosság biztonságát.

Az egyelőre nem derült ki, hogy a támadók milyen információkhoz férhettek hozzá, illetve módosítottak-e bármit a rendszerben. Az incidensre különösen kényes időszakban derült fény. Kash Patel FBI-igazgató csütörtökön a Fox News műsorában éppen az amerikai kormányzat kiberbiztonsági fejlesztéseit méltatta, amelyekkel a kritikus infrastruktúrát igyekeznek megvédeni.