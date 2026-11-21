Újabb hackertámadás történhetett az FBI ellen: illetéktelenek juthattak be az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Irodájának országos bűnügyi adatbázisába. Az amerikai hatóság vizsgálja a feltételezett behatolást, amelynek súlyos következményei lehetnek a rendőrség munkájára és a közbiztonságra nézve – írja a CNN.
Rendőrök biztonságát is veszélyeztetheti a hackertámadás
A támadás célpontja a National Crime Information Center (NCIC) nevű rendszer lehetett, amelyet az Egyesült Államok szövetségi, állami és helyi rendvédelmi szervei használnak. Az adatbázisban többek között körözött személyekről, elfogatóparancsokról és háttérellenőrzésekről osztanak meg információkat.
Egy korábbi magas rangú FBI-tisztviselő arra figyelmeztetett, hogy a behatolás nemcsak az érzékeny adatok kiszivárgása miatt lehet veszélyes.
Ha a hackerek képesek lennének megváltoztatni a bűnügyi nyilvántartás adatait, az közvetlenül veszélyeztethetné a rendőrök és a lakosság biztonságát.
Az egyelőre nem derült ki, hogy a támadók milyen információkhoz férhettek hozzá, illetve módosítottak-e bármit a rendszerben. Az incidensre különösen kényes időszakban derült fény. Kash Patel FBI-igazgató csütörtökön a Fox News műsorában éppen az amerikai kormányzat kiberbiztonsági fejlesztéseit méltatta, amelyekkel a kritikus infrastruktúrát igyekeznek megvédeni.
Korábban több tízezer FBI-alkalmazott adatai kerülhettek veszélybe
Nem ez az első hackertámadás, amely az amerikai nyomozóirodát érinti. Szeptemberben a ShinyHunters nevű hackercsoport azt állította, hogy feltörte az FBI rendszereit, és több ezer jelenlegi és korábbi alkalmazott személyes adatait szerezte meg. A támadás az FBI állásportálját is érintette. A hackerek állítása szerint közel 38 ezer ember adataihoz férhettek hozzá.
A megszerzett információk között nevek, lakcímek, társadalombiztosítási számok, jelvényszámok és családtagok adatai is szerepeltek.
Különösen aggasztó volt, hogy a kiszivárgott információk között terrorelhárítással és hírszerzési műveletekkel foglalkozó FBI-ügynökök személyes adatai is lehettek, ami akár az életüket is veszélyeztetheti.
Közben újabb feltételezett kibertámadásról érkeztek hírek az Egyesült Államokból. Az amerikai mezőgazdasági minisztérium munkatársait csütörtökön arról tájékoztatták, hogy támadás érhette a mezőgazdasági kifizetéseket kezelő rendszert. A minisztérium egyelőre nem kommentálta az esetet – számolt be a BBC.