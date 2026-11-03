Újabb európai országban csaptak le a hűtős hackerek: rengeteg étel ment kárba

Újabb európai országban történt hackertámadás: Franciaország, Belgium és Svédország után Németországban is szupermarketek hűtőrendszereit támadták meg. A támadók távolról avatkoztak be a berendezések működésébe, aminek következtében hatalmas mennyiségű élelmiszer romlott meg.

A hackertámadások miatt több európai szupermarketben meghibásodtak a hűtőrendszerek, és hatalmas mennyiségű élelmiszert kellett megsemmisíteni.

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A Bild beszámolója szerint Észak-Rajna-Vesztfáliában, Brémában és Bajorországban is történtek hasonló esetek.

Hackertámadás miatt 50 fokra melegedtek a szupermarketek hűtői

A bajorországi Reisbach egyik Edeka-üzletében a hűtőberendezések hőmérséklete állítólag az 50 Celsius-fokot is elérte. Az első vizsgálatok alapján a hackerek folyamatosan működésben tartották a készülékek leolvasztási funkcióját.

A következmények súlyosak voltak: rengeteg friss és fagyasztott élelmiszer vált eladhatatlanná. Reisbachban élelmiszermentő akciókkal próbálták megmenteni a készletek egy részét, a termékek jelentős hányadát azonban ki kellett dobni.

Az Edeka szóvivője megerősítette, hogy az érintett árukat azonnal kivonták a forgalomból.

A hűtőrendszerek gyártója jelenleg vizsgálja, hogyan történhetett a támadás.

Az ügyben a német rendőrség kiberbűnözésre szakosodott nyomozói indítottak vizsgálatot. Egy bajor rendőrségi szóvivő szerint a támadás feltehetően a kora reggeli órákban történt.

Hasonló incidensekről Svédországban is beszámoltak, ahol az ICA és a Coop üzleteit érintették a támadások. Október közepén pedig több mint száz francia szupermarket hűtőrendszerét manipulálták.

A korábbi támadásoknál főként a Danfoss gyártó vezérlőberendezései voltak érintettek. A vállalat szerint ezek jelentős része elavult, és már nem kap szoftveres vagy biztonsági frissítéseket.

Egyelőre nem tudni, kik állnak a támadások mögött, összefüggnek-e az egyes országokban történt esetek, illetve mekkora a teljes anyagi kár.