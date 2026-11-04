Elsüllyedt egy hajó a Fekete-tengeren, miután egy másik hajónak ütközött

A török zászló alatt hajózó Ayaz Bey vontatóhajó szerda kora reggel, Neptun üdülőhely közelében süllyedt el, miután összeütközött az általa vontatott Mentor hajóval.
Az Ayaz Bey a Ramazan Bey hajóval együtt vontatta a Mentort Törökország felé, aminek fedélzetén a művelet idején nem volt senki.
A viharos tengeren ütköztek össze a hajók
Az éjszaka rendkívül viharossá vált a tenger, melynek következtében elszakadtak a vontatókötelek. Bár ezeket később sikeresen újracsatlakoztatták,
az Avaz Bey nekiütközött a vontatott hajónak, és elsüllyedt.
Az eset során hét török tengerész került bajba, akik megmentésére a helyszínre érkezett egy határrendészeti és egy katasztrófavédelmi hajó, valamint a Román Tengeri Életmentő Ügynökség (ARSVOM) Sar Ares nevű mentőhajója is.
A mentőakció során kimentettek 3 tengerészt, akiket a holland zászló alatt hajózó Odin vontató vett a fedélzetére, és a mangaliai kikötőbe szállítja őket – írja a Maszol a News.ro oldalra hivatkozva.
Négy tengerész megtagadta a kimentést, ők azt mondták, hogy nincs szükségük segítségre, és a helyszínen maradtak.
Két hajó ütközött össze egy hónapja is
Legalább harminc ember meghalt, több tucatnyian pedig eltűntek, miután két hajó összeütközött a Kongó folyón.