Elsüllyedt egy hajó a Fekete-tengeren, miután egy másik hajónak ütközött

A török zászló alatt hajózó Ayaz Bey vontatóhajó szerda kora reggel, Neptun üdülőhely közelében süllyedt el, miután összeütközött az általa vontatott Mentor hajóval.

Összeütközött a két hajó - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az Ayaz Bey a Ramazan Bey hajóval együtt vontatta a Mentort Törökország felé, aminek fedélzetén a művelet idején nem volt senki.

A viharos tengeren ütköztek össze a hajók

Az éjszaka rendkívül viharossá vált a tenger, melynek következtében elszakadtak a vontatókötelek. Bár ezeket később sikeresen újracsatlakoztatták,

az Avaz Bey nekiütközött a vontatott hajónak, és elsüllyedt.

Az eset során hét török tengerész került bajba, akik megmentésére a helyszínre érkezett egy határrendészeti és egy katasztrófavédelmi hajó, valamint a Román Tengeri Életmentő Ügynökség (ARSVOM) Sar Ares nevű mentőhajója is.

Türk römorköründen kötü haber Ayaz Bey adlı römorkör, Türkiye’ye çektiği Mentor adlı gemiyle - kötü hava koşulları nedeniyle - çatıştı. https://t.co/K3IvV1W2av #AcilDurumlarMüfettişliği #ARESAramaKurtarmaGemisi #Mentor #AyazBey #RomanyaDenizİnsanKurtarmaAjansı https://t.co/79GWxCH8FP — Haberdenizde.com (@HaberDenizde) November 4, 2026

A mentőakció során kimentettek 3 tengerészt, akiket a holland zászló alatt hajózó Odin vontató vett a fedélzetére, és a mangaliai kikötőbe szállítja őket – írja a Maszol a News.ro oldalra hivatkozva.

Négy tengerész megtagadta a kimentést, ők azt mondták, hogy nincs szükségük segítségre, és a helyszínen maradtak.

Két hajó ütközött össze egy hónapja is

Legalább harminc ember meghalt, több tucatnyian pedig eltűntek, miután két hajó összeütközött a Kongó folyón.