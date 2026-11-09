Vízbe esett, majd 9 órán át hánykolódott a Csendes-óceánon egy hajó zongoristája

Grant Garrett és Sean Norton pénteken halászott Catalina-sziget közelében, amikor megláttak egy embert a vízben. Azonnal megállították a hajójukat, és behúzták a horgászzsinórokat, hogy segítsenek neki.
„Azt mondtam: ez egy ember. Állítsuk meg a hajót!” – idézte fel a pillanatot Garrett a CBS News beszámolója szerint.
A férfi eszméleténél volt, amikor kiemelték a vízből. Norton elmondása szerint a megmentett ember mindössze ennyit mondott neki:
Köszönöm. Azt hittem, meg fogok halni.
A férfit ezt követően a Newport Beach-i vízimentőknek adták át, stabil állapotban szállították kórházba. A halászok elmondása szerint a férfi azt állította magáról, hogy zongoristaként dolgozik a Royal Caribbean Ovation of the Seas nevű, 14 fedélzetes óceánjárón. A személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A vízimentők becslése szerint a férfi hajnali fél 3 óra körül eshetett a vízbe, és körülbelül kilenc órával később találták meg.
A mentés helyszíne 15–20 mérföldre, vagyis nagyjából 24–32 kilométerre volt a parttól.
A szokatlanul meleg víz segíthetett a túlélésben
Norton szerint a férfi túlélésében az óceán szokatlanul magas hőmérséklete is szerepet játszhatott.
A víz körülbelül 24 Celsius-fokos volt, ami jelentősen csökkenthette a kihűlés veszélyét.
A halász úgy véli, más körülmények között esélye sem lett volna a túlélésre.
A Csendes-óceán térségében jelenleg kialakuló El Niño-jelenség rendkívüli felmelegedéssel jár. A megfigyelések szerint az óceánvíz hőmérséklete mintegy 3,05 Celsius-fokkal haladja meg az átlagot.
Vizsgálja az esetet az amerikai parti őrség
Az amerikai parti őrség vizsgálja, hogyan eshetett a férfi a tengerbe.
A Royal Caribbean szóvivője a BBC-nek azt mondta, hogy támogatást és segítséget nyújtanak az alkalmazottjuknak a nehéz időszakban. A munkavállaló magánéletének védelmére hivatkozva további részleteket nem közöltek.
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