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hajó

Vízbe esett, majd 9 órán át hánykolódott a Csendes-óceánon egy hajó zongoristája

2 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Elképesztő szerencsével menekült meg egy óceánba zuhant óceánjáró-alkalmazott: a férfi akár 9 órán keresztül is a Csendes-óceánban lehetett, mielőtt két halász rátalált. A zongoristát mintegy 32 kilométerre a kaliforniai partoktól mentették ki a vízből. Vizsgálják, hogyan eshetett ki a hajóról.
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hajóhalászcsendes-óceán

Grant Garrett és Sean Norton pénteken halászott Catalina-sziget közelében, amikor megláttak egy embert a vízben. Azonnal megállították a hajójukat, és behúzták a horgászzsinórokat, hogy segítsenek neki.

The new cruise ship of the Meyer dockyard in Papenburg, 'Ovation of the Seas', arriving in bremerhaven, Germany, 28 March 2016. After the first major test run on the North Sea, the 348 meter long ship will be finalised for the handover to the US-American shipping company 'Royal Carribean International'. PHOTO: INGO WAGNER/dpa (Photo by INGO WAGNER / dpa Picture-Alliance via AFP), hajó
Egyelőre rejtély, hogyan esett a férfi a hajóról a vízbe - Illusztráció
Fotó: INGO WAGNER / DPA

„Azt mondtam: ez egy ember. Állítsuk meg a hajót!” – idézte fel a pillanatot Garrett a CBS News beszámolója szerint.

A férfi eszméleténél volt, amikor kiemelték a vízből. Norton elmondása szerint a megmentett ember mindössze ennyit mondott neki:

Köszönöm. Azt hittem, meg fogok halni.

A férfit ezt követően a Newport Beach-i vízimentőknek adták át, stabil állapotban szállították kórházba. A halászok elmondása szerint a férfi azt állította magáról, hogy zongoristaként dolgozik a Royal Caribbean Ovation of the Seas nevű,  14 fedélzetes óceánjárón. A személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A vízimentők becslése szerint a férfi hajnali fél 3 óra körül eshetett a vízbe, és körülbelül kilenc órával később találták meg.

A mentés helyszíne 15–20 mérföldre, vagyis nagyjából 24–32 kilométerre volt a parttól.

A szokatlanul meleg víz segíthetett a túlélésben

Norton szerint a férfi túlélésében az óceán szokatlanul magas hőmérséklete is szerepet játszhatott.

A víz körülbelül 24 Celsius-fokos volt, ami jelentősen csökkenthette a kihűlés veszélyét.

A halász úgy véli, más körülmények között esélye sem lett volna a túlélésre.

A Csendes-óceán térségében jelenleg kialakuló El Niño-jelenség rendkívüli felmelegedéssel jár. A megfigyelések szerint az óceánvíz hőmérséklete mintegy 3,05 Celsius-fokkal haladja meg az átlagot.

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A Royal Caribbean szóvivője a BBC-nek azt mondta, hogy támogatást és segítséget nyújtanak az alkalmazottjuknak a nehéz időszakban. A munkavállaló magánéletének védelmére hivatkozva további részleteket nem közöltek.

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