Hatalmas hajóbaleset történt Amerikában: embereket mentenek a Mississippi folyóból – videók

Súlyos hajóbaleset történt az Egyesült Államokban, New Orleansnál, a Mississippi folyón november 13-án, pénteken, helyi idő szerint a délutáni órákban. Az Atlantic Asphalt nevű tartályhajó nekiütközött az American Heritage folyami üdülőhajónak, amelynek fedélzetén 129 utas és a személyzet tartózkodott. Az ütközés után nagyszabású mentőakció kezdődött – számolt be róla a The Guardian.

Hajóbaleset Amerikában: Embereket mentenek a Mississippi folyóból Forrás Pexels Fotó: illusztráció, New Orleans látképe a Mississippi folyóról

Hajóbaleset Amerikában: embereket mentenek a Mississippi folyóból

A baleset a New Orleans-i kikötő közelében történt, ahol az American Heritage éppen kikötve állt. A közösségi médiában megjelent felvételeken az utasszállító hajó az oldalára dőlve látható.

New footage captures the tanker colliding with river cruiser near the Port of New Orleans. 12 people in the water. https://t.co/GSxhusXsej — Open Source Intel (@Osint613) November 13, 2026

Az Open Source Intel beszámolója szerint 12 ember került a vízbe, ezt azonban hivatalosan egyelőre nem erősítették meg. A The Case File Desk az Associated Pressre hivatkozva arról számolt be, hogy a hajó részben víz alá került.

🚨 BREAKING UPDATE | PASSENGER RIVERBOAT PARTIALLY SUBMERGED AFTER TANKER COLLISION IN NEW ORLEANS — RESCUES CONFIRMED NEW ORLEANS, LOUISIANA — New details are emerging following a major collision on the Mississippi River Friday afternoon involving a tanker and a passenger riverboat carrying more than 100 people. Authorities have now identified the vessels involved as the Atlantic Asphalt, a tanker, and the American Heritage, a riverboat operated by American Cruise Lines. According to reports, the American Heritage was docked near 1350 Port of New Orleans Place when it was struck by the tanker around 12:30 p.m. on November 13. 🚨 LATEST DEVELOPMENTS: 🔴 VESSEL PARTIALLY SUBMERGED: The Associated Press reports that the American Heritage was partially submerged following the collision. 🔴 129 PASSENGERS ABOARD: Port officials confirmed that 129 passengers were aboard the riverboat, in addition to crew members. 🔴 RESCUES CONFIRMED: Multiple people have been rescued, according to information released through New Orleans Mayor Helena Moreno’s communications team. 🔴 MULTIPLE AGENCIES RESPONDING: The U.S. Coast Guard, New Orleans Fire Department, New Orleans Police Department, Port NOLA Harbor Police and emergency medical personnel are involved in the response. 🔴 GOVERNOR RESPONDING: Louisiana Governor Jeff Landry announced he was traveling to New Orleans following the collision. ⚠️ STILL UNKNOWN: Officials have not yet confirmed the total number of injuries, whether anyone remains missing, or what caused the collision. Emergency response operations remain ongoing as authorities assess the situation. 📍 Mississippi River | New Orleans, Louisiana 📅 Friday, November 13, 2026 🔎 SOURCES: FOX 8 New Orleans: https://t.co/s7D3mNj4eu Associated Press: https://t.co/FZ7uxB6xjO The Case File Desk will continue following this developing situation as verified information becomes available. #BreakingNews #NewOrleans #Louisiana #MississippiRiver #AmericanHeritage #AtlanticAsphalt #BoatCollision #MaritimeEmergency #USCoastGuard #RescueOperation #TheCaseFileDesk — The Case File Desk (@TheCaseFileDesk) November 13, 2026

A mentésben az amerikai parti őrség, a tűzoltóság, a rendőrség és a mentőszolgálat is részt vesz. A New Orleans-i polgármester kommunikációs csapatának tulajdonított tájékoztatás szerint több embert már sikerült kimenteni.

Mi okozhatta a súlyos hajóbalesetet?

A Guardian értesülései szerint felmerült, hogy a tartályhajó az ütközés előtt elveszíthette az áramellátását, de ezt egyelőre nem erősítették meg. A helyi beszámolók szerint Louisiana állam kormányzója, Jeff Landry is New Orleansba indult a történtek miatt.

Passengers clinging desperately to the side of the cruise ship, trying to get off as the vessel rapidly rotated and began taking on water following its collision with an Atlantic Asphalt tanker on the Mississippi River near the Port of New Orleans. https://t.co/O5sr08wPGb — Josh Ryan 🍁 (@joshryanjames) November 13, 2026

A hatóságok egyelőre nem közölték, hányan sérültek meg a balesetben, és azt sem tudni, hogy vannak-e eltűntek. A mentőegységek továbbra is dolgoznak a helyszínen.

Címlapi kép: Screenshot Forrás: Open Source Intel/Twitter