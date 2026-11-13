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mississippi

Hatalmas hajóbaleset történt Amerikában: embereket mentenek a Mississippi folyóból – videók

25 perce
Olvasási idő: 9 perc
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Drámai mentőakció kezdődött 2026. november 13-án, pénteken az Egyesült Államokban, miután egy tartályhajó ütközött egy folyami üdülőhajóval. A hajóbaleset New Orleans városában, a Mississippi folyónál történt. 129 utas tartózkodott a fedélzeten. Több embert a vízből kellett kimenteni.
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mississippinew orleansegyesült államokbanfolyóhajóbaleset

Súlyos hajóbaleset történt az Egyesült Államokban, New Orleansnál, a Mississippi folyón november 13-án, pénteken, helyi idő szerint a délutáni órákban. Az Atlantic Asphalt nevű tartályhajó nekiütközött az American Heritage folyami üdülőhajónak, amelynek fedélzetén 129 utas és a személyzet tartózkodott. Az ütközés után nagyszabású mentőakció kezdődött – számolt be róla a The Guardian.

Súlyos hajóbaleset történt New Orleansban, ahol egy tartályhajó utasszállítónak ütközött. A fedélzeten 129 utas volt, a helyszínen mentőakció indult.
Hajóbaleset Amerikában: Embereket mentenek a Mississippi folyóból Forrás Pexels Fotó: illusztráció, New Orleans látképe a Mississippi folyóról 

Hajóbaleset Amerikában: embereket mentenek a Mississippi folyóból

A baleset a New Orleans-i kikötő közelében történt, ahol az American Heritage éppen kikötve állt. A közösségi médiában megjelent felvételeken az utasszállító hajó az oldalára dőlve látható.

Az Open Source Intel beszámolója szerint 12 ember került a vízbe, ezt azonban hivatalosan egyelőre nem erősítették meg. A The Case File Desk az Associated Pressre hivatkozva arról számolt be, hogy a hajó részben víz alá került.

A mentésben az amerikai parti őrség, a tűzoltóság, a rendőrség és a mentőszolgálat is részt vesz. A New Orleans-i polgármester kommunikációs csapatának tulajdonított tájékoztatás szerint több embert már sikerült kimenteni.

Mi okozhatta a súlyos hajóbalesetet?

A Guardian értesülései szerint felmerült, hogy a tartályhajó az ütközés előtt elveszíthette az áramellátását, de ezt egyelőre nem erősítették meg. A helyi beszámolók szerint Louisiana állam kormányzója, Jeff Landry is New Orleansba indult a történtek miatt.

A hatóságok egyelőre nem közölték, hányan sérültek meg a balesetben, és azt sem tudni, hogy vannak-e eltűntek. A mentőegységek továbbra is dolgoznak a helyszínen.

Címlapi kép: Screenshot Forrás: Open Source Intel/Twitter

Súlyos baleset az Erzsébet körúton: embert gázolt a villamos

Az Erzsébet körút Király utca és Dob utca közötti szakaszára riasztották a fővárosi hivatásos tűzoltókat péntek este, mivel egy villamos elgázolt egy embert. A VII. kerületi baleset helyszínén a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával végezték a mentést. 

 

 

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