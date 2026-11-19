A Kronen Zeitung beszámolója szerint a halálos baleset november 18-án, nem sokkal éjfél előtt, 23 óra 55 perc körül történt az alsó-ausztriai St. Valentin közelében.

Halálos baleset történt Ausztriában. Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON / SVEN SIMON

Egy 18 éves, Kirchdorf an der Krems járásából származó fiatalember vezette az autót az A1-es autópálya Linz felé tartó oldalán, egy útépítési munkálatokkal érintett szakaszon.

Halálos baleset történt az osztrák autópályán

A járműben a sofőrön kívül még három ember utazott. Az elsődleges információk szerint a hátsó ülésen tartózkodók feltehetően nem használtak biztonsági övet.

Menet közben egyelőre ismeretlen okból kinyílt a jobb hátsó ajtó, majd egy 18 éves lány tisztázatlan körülmények között kizuhant a járműből.

A fiatal nő az autópálya második forgalmi sávjára esett, és még a baleset helyszínén meghalt.

A tragédia pontos körülményeit egyelőre nem sikerült tisztázni. A St. Pölten-i ügyészség elrendelte az áldozat holttestének boncolását.