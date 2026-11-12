„Gyerünk, nagylány!” – kiáltotta, miután nevetőgázt szívott, majd halálra késelte szerelmi riválisát

Egy fiú miatti féltékenység vezetett halálos késeléshez az angliai Leedsben. A 16 éves Chloe Dransfield március 28-án hajnalban azért érkezett egy megbeszélt találkozóra, hogy megverekedjen szerelmi riválisával. A vita azonban tragédiába torkollott: Kayla Smith egy 20 centiméteres konyhakéssel támadt rá. A megdöbbentő részletek a leedsi bíróságon derültek ki.

Halálra késelte szereli riválisát egy angliai tinédzser lány (illusztráció) Fotó: Unsplash

A jelenleg 18 éves Kayla Smith nevetőgázt szívott, mielőtt a találkozóra indult. Egy kapucsengőkamera rögzítette, amint pizsamában, késsel a kezében közeledett Chloe felé.

Gyerünk, nagylány!

– kiáltotta másodpercekkel a halálos késelés előtt.

Az áldozatot háromszor hátba, kétszer nyakon szúrták, majd az utcán hagyták.

Már a halálos késelés előtt is megfenyegette szerelmi riválisát

A két lány Blake Dowling miatt veszett össze, akivel mindketten kapcsolatban álltak korábban. Az ügyészség szerint Smith féltékennyé vált, amikor a fiú Chloéval kezdett járni.

A bíróságon bemutatott üzenetekből kiderült, hogy Smith már a találkozó előtt többször fenyegetőzött.

Meg fogom késelni

– írta egyik ismerősének mindössze 18 perccel a támadás előtt.

Egy FaceTime-beszélgetés során állítólag ennél is konkrétabban fogalmazott:

Torkon foglak szúrni.

Chloe eközben taxival indult a megbeszélt verekedésre, amiről egyik barátját is értesítette.

Nevetgélve találtak rá a rendőrök a késelés után

A súlyosan sérült lányon a szomszédok próbáltak segíteni, miközben Smith visszatért nagyapja házához. Amikor a férfi közölte, hogy rendőrt hív, unokája állítólag így válaszolt:

Nem hívhatod a rendőrséget, meghalt.

A segélyhívásra csak 37 perccel a késelés után került sor. A kiérkező rendőrök a lányt három másik ember társaságában találták meg. A bíróságon elhangzottak szerint nevettek, viccelődtek, és nevetőgázt szívtak. A sérült Chloét kórházba szállították, de életét már nem tudták megmenteni.

Smith elismerte, hogy ő okozta a halálos sérülést, és bűnösnek vallotta magát a halált okozó emberölésben, a szándékos gyilkosság vádját azonban tagadja.

A fiú, Blake Dowling szintén gyilkosság vádjával áll bíróság előtt. A harmadik vádlottat, Archie Rycroftot azzal vádolják, hogy telefonon rögzítette a támadást. Mindketten tagadják a gyilkosságban való együttműködést.