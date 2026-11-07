Halászhajóról zuhant a tengerbe egy férfi Romániában, órákon át keresték

Egy halászhajó személyzetének egyik tagja a tengerbe esett pénteken a romániai Konstanca partjainál. A férfi felkutatására a román tengeri mentőszolgálat (ARSVOM) mentőhajót indított, a keresés azonban nem vezetett eredményre – számolt be róla a Maszol.

Egy halászhajó eltűnt személyzeti tagját keresték a Fekete-tengeren

Fotó: Pexels / Illusztráció

A román tengeri mentőszolgálat tájékoztatása szerint a Tengeri Mentésirányítási Központ (MRCC) pénteken helyi idő szerint 15 óra 21 perckor kért sürgős segítséget, miután a Sea Anghel 1 nevű halászhajó egyik tengerésze feltehetően a vízbe esett.

A hajó az eset idején mintegy hat tengeri mérföldre, vagyis körülbelül 11 kilométerre tartózkodott Konstanca partjaitól.

A riasztást követően az ARSVOM a konstancai kikötőből a helyszínre irányította az Artemis nevű mentőhajót, amely megkezdte az eltűnt férfi keresését.