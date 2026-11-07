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halászhajó

Halászhajóról zuhant a tengerbe egy férfi Romániában, órákon át keresték

Tegnap, 9:15
Olvasási idő: 3 perc
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Mentőakció indult pénteken a Fekete-tengeren, miután egy férfi a vízbe esett Konstanca partjainál. A halászhajó személyzetének eltűnt tagját órákon át keresték, a mentőegységek azonban sötétedéskor felfüggesztették a kutatást.
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halászhajóeltűnt férfiRománia

Egy halászhajó személyzetének egyik tagja a tengerbe esett pénteken a romániai Konstanca partjainál. A férfi felkutatására a román tengeri mentőszolgálat (ARSVOM) mentőhajót indított, a keresés azonban nem vezetett eredményre – számolt be róla a Maszol.

Egy halászhajó eltűnt személyzeti tagját keresték a Fekete-tengeren
Egy halászhajó eltűnt személyzeti tagját keresték a Fekete-tengeren
Fotó: Pexels / Illusztráció

A román tengeri mentőszolgálat tájékoztatása szerint a Tengeri Mentésirányítási Központ (MRCC) pénteken helyi idő szerint 15 óra 21 perckor kért sürgős segítséget, miután a Sea Anghel 1 nevű halászhajó egyik tengerésze feltehetően a vízbe esett.

A hajó az eset idején mintegy hat tengeri mérföldre, vagyis körülbelül 11 kilométerre tartózkodott Konstanca partjaitól.

A riasztást követően az ARSVOM a konstancai kikötőből a helyszínre irányította az Artemis nevű mentőhajót, amely megkezdte az eltűnt férfi keresését.

Eredménytelenül zárult a halászhajóról tengerbe esett férfi keresése

A tengeri mentőszolgálat péntek este közölte, hogy a keresőegységeknek nem sikerült megtalálniuk a vízbe esett tengerészt.

A sötétség beálltával a hatóságok felfüggesztették a mentőakciót, az Artemis mentőhajó pedig visszatért a konstancai kikötőbe.

Az eltűnt férfi sorsáról egyelőre nem közöltek további információkat. Arról sem érkezett tájékoztatás, hogy mikor folytatódhat a keresés.

 

 

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