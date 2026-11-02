Tűket és fémdarabokat rejtettek a gyerekek halloweenes édességeibe, nyomoz a rendőrség

Az esetek Türingiában, Baden-Württembergben, Bajorországban, Alsó-Szászországban és Rajna-vidék-Pfalzban is előfordultak. Nürnbergben egy gyermek evés közben ráharapott egy csokoládéba rejtett tűre a halloweeni gyűjtés után, de szerencsére nem sérült meg - írja a DW.

Tűket találtak Halloween után - Fotó: MARIA CHOURDARI / NurPhoto

Veszélyes halloween

Baden-Württemberg tartományban két külön esetben is olyan édességeket találtak, amelyekbe úgy rejtették el a tűket, hogy azok kívülről nem voltak láthatók. Más bejelentésekben fémcsavarokról és egyéb éles tárgyakról is szó esett.

A német rendőrség több ügyben súlyos testi sértés kísérletének gyanújával indított nyomozást. Egyelőre egyik esetben sem sikerült azonosítani az elkövetőket.

Az Origo korábban arról számolt be, hogy három lövöldözés is volt halloween éjszakáján ugyanabban a dallasi negyedben, többen meghaltak.