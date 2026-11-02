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Halloween

Tűket és fémdarabokat rejtettek a gyerekek halloweenes édességeibe, nyomoz a rendőrség

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Veszélyes meglepetés várta több németországi gyermeket a halloweenkor gyűjtött édességekben: tűket és más éles fémtárgyakat rejtettek a csokoládékba és cukorkákba. A rendőrség több tartományból is kapott bejelentéseket halloweenkor, és úgy véli, hogy a tárgyakat szándékosan helyezhették az édességekbe, hogy sérüléseket okozzanak.
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HalloweenNémetországédesség

Az esetek Türingiában, Baden-Württembergben, Bajorországban, Alsó-Szászországban és Rajna-vidék-Pfalzban is előfordultak. Nürnbergben egy gyermek evés közben ráharapott egy csokoládéba rejtett tűre a halloweeni gyűjtés után, de szerencsére nem sérült meg - írja a DW.

Greeks use jack-o'-lanterns to decorate their shops' fronts. On October 27, 2020 in Athens, Greece. Halloween is not actually celebrated by the Greeks, but still shops, cafes and businesses change decorations to &quot;honor&quot; the colorful American custom. In modern Athens some groups of teenagers do the trick-or-treating (or the related guising and souling), attend Halloween costume parties and carve pumpkins into jack-o'-lanterns. (Photo by Maria Chourdari/NurPhoto) (Photo by Maria Chourdari / NurPhoto via AFP)
Tűket találtak Halloween után - Fotó: MARIA CHOURDARI / NurPhoto

Veszélyes halloween

Baden-Württemberg tartományban két külön esetben is olyan édességeket találtak, amelyekbe úgy rejtették el a tűket, hogy azok kívülről nem voltak láthatók. Más bejelentésekben fémcsavarokról és egyéb éles tárgyakról is szó esett.

A német rendőrség több ügyben súlyos testi sértés kísérletének gyanújával indított nyomozást. Egyelőre egyik esetben sem sikerült azonosítani az elkövetőket.

Az Origo korábban arról számolt be, hogy három lövöldözés is volt halloween éjszakáján ugyanabban a dallasi negyedben, többen meghaltak.

 

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