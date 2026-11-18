A kanadai Manitoba tartomány rendőrsége próbálja kideríteni, hogyan lophattak el egy körülbelül 135 kilogrammos templomharangot.
Több mint 130 kilós templomharangnak veszett nyoma
A gimli RCMP (Kanadai Királyi Lovasrendőrség) tájékoztatása szerint a harangot az Armstrong közelében található Sacred Heart of Jesus templomból tulajdonították el.
A hatóságokat még szombaton értesítették az esetről. A helyszínre érkező rendőrök sérüléseket fedeztek fel a templomtól mindössze néhány méterre álló haranglábon. Azonban jelenleg nem tudni, hogyan és mikor távolították el a harangot a toronyból - írja a Winnipeg CityNews.
Az katolikus templom egy vidéki út mentén fekszik, körülbelül 15 perces autóútra Gimlitől. A Manitobai Történelmi Társaság (MHS) weboldala szerint az épület egyharangos haranglábát Svájcból hozatták, amikor az épületet 1906-ban először felépítették. Az MHS adatai alapján a templom 1940-ben tűzvészben megsemmisült, majd két évvel később építették újjá.
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