Az intenzív havazás miatt több kamion elakadt csütörtökön az ausztriai A21-es autópályán. A Bécset délnyugatról elkerülő autópályát mindkét irányban lezárták, a járművek mentéséhez négy település önkéntes tűzoltóit riasztották.

Hét órára lezárták az oszták autópályát az intenzív havazás miatt (A kép illusztráció)

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A havazás miatt órákig dolgoztak a tűzoltók

A mödlingi járási tűzoltó-parancsnokság beszámolója szerint a folyamatos havazás következtében több nehézgépjármű is elakadt a Vösendorf felé vezető útszakaszon. A tűzoltók elvontatták a kamionokat, így az osztrák autópálya-kezelő munkatársai ismét megkezdhették az egyik forgalmi sáv megtisztítását.

A tűzoltók mintegy négy órán keresztül dolgoztak a helyszínen.

Az ORF pénteki tájékoztatása szerint az autópályát Steinhäusl és Vösendorf között közel hét órán át tartották lezárva, emiatt kilométeres torlódások alakultak ki. A forgalom csütörtökön 15.30 után indulhatott meg ismét. Az osztrák közmédia beszámolója szerint a rendszeres hóeltakarítás ellenére is több jármű elakadt, amelyek közül néhány nyári gumival közlekedett.