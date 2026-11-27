Az intenzív havazás miatt több kamion elakadt csütörtökön az ausztriai A21-es autópályán. A Bécset délnyugatról elkerülő autópályát mindkét irányban lezárták, a járművek mentéséhez négy település önkéntes tűzoltóit riasztották.
A havazás miatt órákig dolgoztak a tűzoltók
A mödlingi járási tűzoltó-parancsnokság beszámolója szerint a folyamatos havazás következtében több nehézgépjármű is elakadt a Vösendorf felé vezető útszakaszon. A tűzoltók elvontatták a kamionokat, így az osztrák autópálya-kezelő munkatársai ismét megkezdhették az egyik forgalmi sáv megtisztítását.
A tűzoltók mintegy négy órán keresztül dolgoztak a helyszínen.
Az ORF pénteki tájékoztatása szerint az autópályát Steinhäusl és Vösendorf között közel hét órán át tartották lezárva, emiatt kilométeres torlódások alakultak ki. A forgalom csütörtökön 15.30 után indulhatott meg ismét. Az osztrák közmédia beszámolója szerint a rendszeres hóeltakarítás ellenére is több jármű elakadt, amelyek közül néhány nyári gumival közlekedett.
Több mint 800 alkalommal vonultak ki a tűzoltók
Alsó-Ausztriában csütörtökön több mint 800 tűzoltói beavatkozásra volt szükség, a mentőket pedig 18 óráig 93 közlekedési balesethez riasztották.
Bécsben több mint 40 éve nem esett annyi hó novemberben, mint csütörtökön: a Hohe Warte meteorológiai állomáson 17 centiméteres hótakarót mértek.
Péntek reggelre enyhültek a közlekedési fennakadások, több alsó-ausztriai útszakaszon azonban továbbra is kötelező a hólánc használata.