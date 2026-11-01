Megérkezett a tél a szomszédba: vastag hó borította be a hegyeket, látványos felvételek készültek

Megérkezett a szezon első jelentősebb havazása Bosznia-Hercegovinába. November 1-jére több hegyvidéki terület is fehérbe borult, a látványos téli tájról pedig videófelvételek is készültek.

Megérkezett az első jelentősebb havazás Bosznia-Hercegovinába. Több hegyvidéket vastag hótakaró borít, a látványos téli tájról videó is készült.. (Illusztráció.) Fotó: Pexels

A Fokus.ba beszámolója szerint Jahorina, Bjelašnica, Igman és Vlašić hegyein is összefüggő hótakaró alakult ki. Különösen látványos felvételek érkeztek a Foča közelében található Čelebići térségéből, ahol a hó már az egész tájat beborította.

Havazás Boszniában: akár 20 centiméter friss hó is hullhat

A havazás a Romanija-hegységet is elérte, a meteorológiai előrejelzések szerint pedig egyes hegyvidéki területeken akár 20 centiméter új hó is eshet.

A BHMETEO.ba előrejelzése alapján elsősorban 900 méteres tengerszint feletti magasságban várható havazás, de Bosznia középső és keleti részén átmenetileg 600–700 méterre is leereszkedhet a hóhatár.

Ez azt jelenti, hogy néhány alacsonyabban fekvő településen is megjelenhetnek a hópelyhek.

A télies időjárás azonban várhatóan nem tart sokáig. A meteorológusok hétfőtől felmelegedést jeleznek, ezért a legtöbb hegyvidéken a havazást eső válthatja fel. A hó tartósabban elsősorban a legmagasabb hegycsúcsokon maradhat meg.