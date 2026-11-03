Komoly lehűlés jöhet: fél méter hó és -15 fok szerepel az előrejelzésben – Magyarországot is elérheti?

Akár jelentős havazás és rendkívüli lehűlés is érkezhet Ausztriába november 10-től. Egy amerikai időjárási modell számításai szerint az ország nyugati részén akár 50 centiméter friss hó hullhat, a hőmérséklet pedig helyenként mínusz 15 fokig csökkenhet.

Erős havazás várható Ausztriában - Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA

Az osztrák Heute beszámolója szerint a lehetséges téli fordulat hátterében egy nagytérségi légköri változás állhat. Ha keleti áramlás alakul ki, Északkelet-Európa felől rendkívül hideg, kontinentális légtömegek érhetik el Közép-Európát.

Havazás és kemény fagy jöhet Ausztriában

A lehetséges lehűlés következtében a havazás az alacsonyabban fekvő területekre is kiterjedhet. Ahol pedig már összefüggő hótakaró alakul ki, ott derült éjszakákon még erősebb fagyok jelentkezhetnek.

A meteorológusok ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy

a félméteres hó és a mínusz 15 fok egyelőre csak az egyik lehetséges forgatókönyv.

Más időjárási modellek lényegesen enyhébb időt valószínűsítenek ugyanarra az időszakra.

A következő napok időjárása ennél jóval visszafogottabbnak ígérkezik. Kedden többnyire felhős idő várható, helyenként esővel, 700–900 méter felett hóval. A nappali csúcshőmérséklet 4 és 9 fok között alakulhat.

Hogy november 10. után valóban beköszönt-e a kemény tél Ausztriában, az csak a következő napokban válhat egyértelműbbé.

Fotó: Pexels

Kemény mínuszok várhatóak Magyarországon

Magyarországon egyelőre nem látni komoly téli fordulatot. A HungaroMet előrejelzése szerint a következő napokban egyre naposabb, szárazabb időjárás várható, ugyanakkor a hajnali fagyok is erősödnek. Szerdán 8–13 fokig melegszik a levegő, csütörtök reggel azonban már mínusz 3 fokot is mérhetünk, az északi fagyzugokban pedig ennél hidegebb lehet. Napközben sok napsütésre és 8–12 fokra számíthatunk.

Péntek hajnalban tovább csökken a hőmérséklet, akár mínusz 5 fok is lehet, a fagyzugokban pedig ennél is hidegebbre fordulhat az idő. A reggeli köd és párásság feloszlását követően napos, csapadékmentes idő várható, délután 9–14 fokkal.