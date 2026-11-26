A lengyel Meteorológiai és Vízgazdálkodási Intézet (IMGW) az intenzív havazás miatt Alsó-Szilézia, Opole, Szilézia és a Kárpátaljai vajdaság egyes területeire, valamint a Kis-lengyelországi vajdaság jelentős részére adott ki figyelmeztetést.

Intenzív havazás érkezik Lengyelországba.

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Intenzív havazás várható a Tátrában

A Tátrai járás területére kiadott elsőfokú figyelmeztetés november 26-án 15 órától november 27-én 15 óráig érvényes.

Az előrejelzés szerint a hótakaró vastagsága 10–15 centiméterrel, helyenként akár 20 centiméterrel is növekedhet.

Zakopané sa opäť prebudilo do bielej zimnej rozprávky! ❄️ Ešte krátko po šiestej ráno pršalo, no o dve hodiny neskôr bolo všetko pokryté snehom. Takáto rýchla zmena počasia vie naozaj prekvapiť! 😍🇵🇱 https://t.co/1vJ3OXpZc1 — Patrik Šimko (@Patriksimko2al6) November 26, 2026

Fagypont körül alakul a hőmérséklet

Csütörtökön Lengyelország déli részén elsősorban a nap második felében várható havazás, amely a hegyvidéki területeken fokozatosan mérsékelt intenzitásúvá válhat.

A Sziléziai- és a Żywieci-Beszkidekben, valamint a Tátrában csütörtökön 3–7 centiméterrel gyarapodhat a hótakaró. Az ország belső területein helyenként gyenge havazás, a tengerparton havas eső is előfordulhat.

A nappali maximum-hőmérséklet mínusz 1 és plusz 3 Celsius-fok között alakul, a Kárpátok előhegységeiben azonban mínusz 3 és mínusz 1 fok közötti értékek várhatók.

Az ország északi részén kezdetben fagyos köd is kialakulhat, amely helyenként 200 méterre csökkentheti a látótávolságot. Délen időnként élénk széllökések is előfordulhatnak.

Lavinaveszély a Tátrában

A havazás mellett a lavinaveszélyre is figyelmeztetnek a lengyel tátrai hegyimentők (TOPR). A Magas-Tátrában és a Nyugati-Tátrában 1700 méteres tengerszint feletti magasságtól másodfokú, mérsékelt lavinaveszély van érvényben november 26-án 20 óráig. A hegygerincek közelében, a szakadékokban és a terepmélyedésekben a szél jelentős mennyiségű havat halmozott fel, amely gyengén kötődik a korábbi hórétegekhez.

A következő időszakban további havazás és erős szél várható, a lavinaveszély szintjében azonban a következő 48 órában nem számítanak változásra.

A hegyimentők körültekintő útvonalválasztásra és fokozott óvatosságra intik a túrázókat.