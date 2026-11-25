A Katalin-napi havazás kapcsán érdemes felidézni az egyik legismertebb magyar időjárási regulát, amely szerint „Ha Katalin kopog, karácsony locsog”. A mondás értelmében, ha november 25-én fagyos az idő, karácsonykor enyhébb, csapadékosabb, latyakos időjárást vártak. A népi megfigyelés szerint viszont, ha Katalin napján enyhe, csapadékos az idő, karácsonyra hidegebb, fagyosabb időjárást jósoltak. Egy másik magyar mondás úgy tartja, hogy „Katalin-napra befagy a sár”.

A novemberi havazás és a fehér karácsony.

Fotó: Ladoczki BalazsLadóczki Balázs / Mediaworks

Fehér karácsonyt ígérhet a novemberi havazás?

Nemcsak Magyarországon, hanem a szomszédos Ausztriában is számos időjárási hiedelem kapcsolódik november 25-éhez.

A Heute beszámolója szerint az egyik osztrák népi regula úgy tartja, hogy

amilyen az idő Katalin napján, olyan lesz az egész tél folyamán.

Egy másik mondás szerint, ha Katalin napján nem havazik, akkor legkésőbb november 30-án, András napján megérkezik a hó.

A népi megfigyelések még a tavaszi időjárásra is kitérnek: az egyik regula a Katalin-napi borongós időhöz késői tavaszi lombfakadást társít.

Bár az évszázados időjárási regulák hosszú időn át gyűjtött tapasztalatokon alapulnak, nem tekinthetők megbízható meteorológiai előrejelzéseknek.